La espectacular mansión de 16 millones de euros donde vive Jude Bellingham: está en una de las zonas más exclusivas de Madrid

Jude Bellingham se ha consolidado como uno de los grandes referentes del fútbol internacional y como una de las principales estrellas del Real Madrid. Sólo tiene 23 años y ya hay mucha gente que está pendiente de sus movimientos, por eso conocemos la importante inversión que ha realizado en La Moraleja, la urbanización más emblemática de Madrid.

Tras la final del Mundial, en la que España se ha proclamado campeona tras imponerse a Argentina gracias a un histórico gol de Ferran Torres, Bellingham disfruta ahora de un periodo de descanso antes de afrontar una nueva temporada con el conjunto blanco.

Lejos del foco de la competición, continúa centrando el interés por su vida fuera de los estadios, especialmente por la espectacular vivienda que ha elegido como residencia en Madrid.

El internacional inglés ha realizado una inversión cercana a 32 millones de euros para adquirir dos impresionantes villas en La Moraleja, una de las urbanizaciones más exclusivas de España. Cada una de las propiedades está valorada en alrededor de 16 millones de euros, una cifra que refleja el elevado nivel de estas residencias y el prestigio de la zona en la que se encuentran.

La Moraleja, el refugio de Bellingham

La Moraleja, situada en el municipio de Alcobendas y muy próxima al centro de Madrid, lleva décadas siendo uno de los enclaves residenciales más cotizados del país. Empresarios, altos directivos, artistas y deportistas de primer nivel han elegido este lugar para fijar su residencia.

En el caso de Bellingham, las dos viviendas adquiridas son villas contiguas integradas en un exclusivo complejo residencial. Una de ellas está destinada a convertirse en su hogar habitual durante su etapa como jugador del Real Madrid, mientras que la segunda tiene un importante componente personal.

El futbolista decidió regalar esa propiedad a su madre, Denise Bellingham, una de las personas más influyentes en su trayectoria y a quien siempre ha señalado como un apoyo fundamental tanto en su carrera deportiva como en su vida personal.

Así es la mansión del futbolista

La vivienda principal del jugador destaca por un diseño contemporáneo, donde predominan las líneas rectas, los espacios diáfanos y las grandes superficies acristaladas.

El objetivo de esta arquitectura es aprovechar al máximo la entrada de luz natural y la integración con el entorno, una tendencia muy presente en las promociones residenciales de lujo más recientes.

De acuerdo con la información publicada, la residencia supera los 1.000 metros cuadrados construidos, distribuidos en tres plantas sobre una amplia parcela privada. El exterior cuenta con un gran jardín cuidadosamente diseñado para garantizar la intimidad de sus propietarios, uno de los aspectos más valorados por quienes residen en esta exclusiva urbanización madrileña.

Spa, piscina, cine y bodega

El interior reúne prácticamente todas las prestaciones propias de una vivienda de máximo nivel. La mansión dispone de siete dormitorios y siete baños, además de una completa zona destinada al bienestar y al ocio. Entre sus instalaciones destacan una piscina exterior, otra piscina climatizada interior, un spa privado, sauna, gimnasio, sala de cine, bodega y un amplio garaje con capacidad para varios vehículos.

Todos estos elementos convierten la propiedad en una de las más completas de La Moraleja, donde el mercado inmobiliario de lujo continúa siendo uno de los más dinámicos de España. En esta zona se valora el tamaño de las viviendas, también son importantes aspectos como la eficiencia energética, la integración paisajística, la calidad de los materiales y la tecnología aplicada a la seguridad y a la domótica.

La compra de estas dos villas refleja además la estabilidad que Bellingham ha encontrado desde su llegada al fútbol español. El inglés se ha adaptado rápidamente tanto al club como a la ciudad, consolidándose como una de las piezas más importantes del proyecto deportivo del Real Madrid.

¿Dónde veranea Bellingham?

Más allá de su actividad deportiva, Bellingham aprovecha los periodos de vacaciones para viajar a algunos de los destinos más exclusivos del Mediterráneo y de Oriente Medio. Durante los últimos años ha compartido momentos de descanso en lugares como Marbella, Ibiza o distintos puntos de la costa italiana, donde suele disfrutar de unos días de desconexión junto a familiares y amigos antes de reincorporarse a la disciplina de su equipo.

Otro de los destinos habituales en sus vacaciones es Dubái, ciudad que se ha convertido en uno de los lugares preferidos por numerosos futbolistas de élite gracias a su combinación de hoteles de lujo, playas, clima agradable y altos niveles de privacidad.

Pese a ese estilo de vida vinculado a destinos exclusivos y propiedades de alto nivel, quienes siguen de cerca la trayectoria del futbolista coinciden en señalar que Bellingham mantiene un perfil especialmente discreto fuera del terreno de juego.

Con una inversión inmobiliaria que ronda los 32 millones de euros, dos espectaculares villas en una de las urbanizaciones más exclusivas de España y una residencia equipada con todas las comodidades imaginables, Jude Bellingham ha dado un paso más en su consolidación en Madrid.