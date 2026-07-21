El verdadero pelotazo de Ferran Torres no está en el Mundial: así ha levantado un patrimonio de 7,6 millones con 26 años

Mientras toda España celebraba el gol que dio a la selección su segunda estrella mundial, Ferran Torres llevaba tiempo marcando otro tanto igual de importante lejos de los estadios. El delantero del FC Barcelona no solo atraviesa el mejor momento de su carrera deportiva, sino que también ha conseguido levantar, con apenas 26 años, una estructura patrimonial propia de alguien que lleva décadas en el mundo de los negocios. Frente a la imagen tradicional del futbolista que centra todos sus esfuerzos en el terreno de juego, el valenciano representa una nueva generación de deportistas que entiende que el éxito no termina cuando acaba el partido. La carrera de un profesional de élite tiene fecha de caducidad, pero las inversiones bien planificadas pueden seguir generando riqueza durante toda la vida. Y esa parece ser precisamente la filosofía que ha guiado cada uno de los movimientos empresariales del héroe de la final del Mundial.

El eje de esa estrategia tiene nombre propio: Eleven Future Invest S.L., la sociedad inmobiliaria desde la que Ferran Torres canaliza buena parte de sus inversiones. Constituida a finales de 2022 y con sede en Museros, muy cerca de la localidad valenciana donde creció, la empresa nació con un objetivo muy claro: transformar los importantes ingresos derivados de su carrera deportiva en activos sólidos y duraderos. Lo verdaderamente llamativo es la velocidad con la que ha evolucionado. En apenas unos años, la sociedad ha pasado de constituirse con el capital mínimo habitual a alcanzar un capital social de 7.660.176 euros, una cifra que evidencia el enorme músculo financiero que ha adquirido el proyecto. El último gran movimiento fue una ampliación de capital de tres millones de euros, una operación que consolidó definitivamente la compañía como el principal vehículo patrimonial del internacional español.

La gestión de este patrimonio tampoco es casual. Desde finales de 2025, Ferran Torres comparte la administración de Eleven Future Invest con su hermana Arantxa, una de las personas de máxima confianza del futbolista y pieza fundamental en la organización del negocio familiar. A través de esta sociedad han construido una cartera cercana a una veintena de inmuebles, entre viviendas y plazas de garaje, repartidos principalmente entre la Comunidad Valenciana y Cataluña. La apuesta por el sector inmobiliario responde a una estrategia cada vez más habitual entre los deportistas de élite: convertir parte de los salarios y primas deportivas en patrimonio tangible que mantenga su valor con el paso del tiempo. En un mundo tan cambiante como el fútbol profesional, donde una lesión o un cambio de club pueden alterar completamente una carrera, el ladrillo continúa siendo uno de los refugios favoritos para blindar el futuro económico.

Sin embargo, el delantero valenciano no ha querido limitarse exclusivamente al mercado inmobiliario. Su estrategia también pasa por diversificar riesgos y explorar sectores con un importante potencial de crecimiento. Entre sus inversiones destaca su participación en iNuba, una startup española especializada en salud tecnológica y nutrición, un ámbito que despierta cada vez más interés entre los deportistas de alto nivel por la estrecha relación entre innovación, rendimiento físico y bienestar. A ello se suma el Campus Ferran Torres, un proyecto que organiza cada verano en su localidad natal y que, además de servir para formar a jóvenes futbolistas, contribuye a fortalecer una imagen pública muy cuidada. Esa marca personal constituye hoy otro de sus grandes activos. Su vinculación comercial con Under Armour y el creciente interés que despierta entre patrocinadores confirman que Ferran ya no solo genera ingresos por lo que hace con el balón, sino también por el valor que representa su nombre fuera del terreno de juego.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por iNuba | Sistema de salud (@inuba.world)

Cuánto ha ganado Ferran Torres tras conquistar el Mundial

La histórica victoria de España en el Mundial de 2026 también tendrá una importante repercusión en las cuentas bancarias de los futbolistas. Más allá del prestigio deportivo y de la proyección internacional que supone levantar la Copa del Mundo, conquistar el torneo lleva asociada una de las mayores primas económicas que ha recibido nunca la selección española. La FIFA entregará a la Real Federación Española de Fútbol alrededor de 44 millones de euros por el título, una cantidad de la que el 45 % será repartida entre los jugadores gracias al acuerdo alcanzado con la plantilla antes del inicio del campeonato. Traducido a cifras, el vestuario se repartirá cerca de 20 millones de euros, lo que supone que cada internacional percibirá aproximadamente 760.000 euros brutos como recompensa por conquistar la segunda estrella. Tras las correspondientes retenciones fiscales, esa cantidad se situará en torno a 400.000 euros netos para los jugadores que tributan en España.

Pero en el caso de Ferran Torres, el verdadero premio económico probablemente ni siquiera será esa prima. Marcar el gol que decide una final de un Mundial supone entrar automáticamente en otra dimensión. Su cotización como deportista se dispara, aumenta el interés de patrocinadores nacionales e internacionales, se revalorizan sus contratos publicitarios y se multiplican las oportunidades comerciales. En apenas unas horas, el delantero ha pasado de ser uno de los referentes de la selección a convertirse en el héroe de una generación, una condición que también tiene un enorme valor económico. Si a ese crecimiento de su marca personal se suma el patrimonio inmobiliario que ya ha construido, sus inversiones empresariales y una estrategia financiera que lleva años desarrollando con discreción, la fotografía es la de un futbolista que no solo ha sabido ganar un Mundial, sino también sentar las bases de una fortuna que seguirá creciendo mucho después de colgar las botas. Porque mientras millones de aficionados recordarán para siempre el gol que dio a España su segunda estrella, Ferran Torres parece decidido a que su mayor victoria también se escriba lejos del césped.