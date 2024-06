Un jugador de 21 años del filial del Valladolid factura millones de euros con cuatro empresas

Fran Ortuño es un futbolista de 21 años que milita en el filial del Real Valladolid. El joven defensa del Promesas sigue labrándose una carrera en el mundo del fútbol tras jugar en el Real Jaén, en el Marbella FC y en el Linares. Un jugador que sin embargo está dando mucho que hablar por algo que nada tiene que ver con los terrenos de juego, y es que además de deportista es un empresario de éxito pese a su edad.

El zaguero compagina su labor como central del segundo equipo pucelano con la gestión de sus cuatro empresas, que facturan varios millones de euros al año. «Yo principalmente soy futbolista del Valladolid, pero tengo empresas, es un hobby que uno tiene. A día de hoy todavía no me considero ni millonario ni nada, pero es verdad que a las empresas van bien y es un hobbie que actualmente tengo», explica Fran Ortuño.

«Ahora mismo tenemos cuatro empresas activas y están yendo muy bien», apuntó en El Larguero al ser preguntado sobre sus «empresas que facturan varios millones al año». Fran Ortuño, que empezó en el mundo empresarial con sólo 17 años, ahora tiene «una academia de formación con la que ayudamos a los chicos online, una empresa de exportación de aceite de la tierra, lógicamente, y tenemos otras que básicamente ayudamos a futbolistas a diversificar e invertir en España o en países emergentes».

Fran Ortuño, formado en la cantera del Real Jaén, el equipo de su ciudad, fichó por el filial del Real Valladolid en el pasado mercado invernal y pese al éxito de sus empresas sigue centrado en el fútbol y en poder hacer una buena carrera como jugador. «Por la mañana entreno y me dedico solo al fútbol, y por la tarde es más liviano y sobre todo puedo dedicarme a las empresas gracias al equipo que tengo», dice sobre su día a día como futbolista y empresario. «Fiché el último año de Juvenil en el Marbella, luego fui a Linares y surgió la opción del Pucela en Navidad, fue una opción buena y marché para allá», cuenta sobre su trayectoria. Un Fran Ortuño que sigue empeñado en triunfar en el fútbol, aunque si no lo consigue tiene su vida bien encarralida en lo que se refiere a los negocios.

According to Diario AS, Fran Ortuno’s Real Valladolid career would go down as a side-hustle on his tax return.

The 21-year-old is currently an investor in four different businesses which are turning over millions of euros. pic.twitter.com/0wCd8GSOGY

— Football España (@footballespana_) June 10, 2024