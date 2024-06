Así es el Mbappé empresario: patrocinios selectivos y muy bien pagados

Kylian Mbappé ya es jugador del Real Madrid y llega para reforzar, aún más, una plantilla que acaba de ser campeona de Europa. Para muchos, el de Bondy es considerado el mejor futbolista del planeta, aunque el francés no se conforma con su trabajo sobre el césped, sino que ha sido capaz de crearse una marca propia para explotar, como pocos, sus derechos de imagen y su nombre, de sobra conocido en cada rincón del mundo.

A nadie se le escapa que el galo ha sido durante su etapa en el PSG el jugador mejor pagado de Europa y uno de los que más cobraba del mundo, algo que va a cambiar sustancialmente con su llegada a Chamartín. Según Le Parisien, diario francés muy cercano a la cúpula del PSG, el delantero se ha embolsado más de 600 millones de euros solo con su última renovación, entre sueldos y primas. Una cantidad inalcanzable para cualquier club que no tenga a todo un Estado detrás.

El futbolista está sacando rédito con sus derechos de imagen y con varios negocios más desde que alcanzó la fama en 2017, aun en el AS Mónaco y antes de proclamarse campeón del mundo en Rusia. Para ello, creo una sociedad llamada KEWJF, nombre que representa la inicial de sus familiares más cercanos y de él mismo: Kylian, Ethan (hermano), Wilfried (padre), Jirès (hermano) y Fayza (madre), la presidenta de la empresa cuyo único accionista es el nuevo jugador del Real Madrid.

Mbappé creó una sociedad

A través de esta sociedad gestiona todos los ingresos que origina con su productora -con la que ha comenzado a realizar documentales-, con sus acuerdos con la NBA, sus portadas del juego EA Sports (antes el FIFA), etc. Mbappé tiene pocos patrocinadores, pero muy exclusivos y se cuida mucho de no ceder su imagen con casas de apuestas ni con marcas de comida basura, algo que ya le trajo problemas con la Federación Francesa tras negarse a aparecer en anuncios de la selección con Coca Cola, KFC o BetClic. KEWJF factura, según su último balance, más de 12 millones al año y obtiene un beneficio que supera los 4 ‘kilos’.

Uno de sus negocios más reconocidos son las gorras con sus iniciales KM, que diseña junto a Nike y que cada vez tienen más éxito entre el público joven. No hay que desdeñar el hecho de que el delantero tenga más de 100 millones de seguidores en sus redes sociales. La marca deportiva ha visto en el galo su imagen para el futuro, toda vez que la carrera de Cristiano Ronaldo está llegando a su fin y alguien tiene que tomar el testigo para competir con Adidas y Leo Messi. Kylian Mbappé es el elegido. Para ello, el futbolista también se fija en otro deportista a quien toma de referencia tanto por lo que hace dentro de la cancha como por sus acciones fuera. Ese no es otro que LeBron James.

Las otras dos marcas exclusivas que más beneficios reportan al ‘clan Mbappé’ es la relojera Hublot, cuyos relojes cuestan miles de euros y que se encargó de diseñar el balón del delantero. Las gafas Oakley, archiconocidas en todo el mundo, son su cuarto gran patrocinador. Y es que Mbappé, en una entrevista a The New York Times, lo dejó claro. No quiere ser «solo el tipo que patea la pelota, termina su carrera y se va al yate a cobrar su dinero». Va por buen camino.