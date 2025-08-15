Mastantuono tras su primer entrenamiento en Valdebebas: «Jugar con los mejores te hace mejorar»

El argentino Franco Mastantuono completó este viernes su primer entrenamiento con el Real Madrid, tras el que destacó en la televisión oficial del club la «calidad» de sus compañeros y «la velocidad», algo que consideró «muy lindo», ya que, en su opinión, «jugar con los mejores te hace mejorar».

«Muy contento de mi primer entrenamiento. El grupo me recibió muy bien. Conocí a grandes personas. Ha sido un día muy intenso, con calor, pero que disfruté mucho. Muy contento con mi primer día y ojalá que sean muchos», dijo el argentino a los medios oficiales del club blanco.

Por otro lado, Mastantuono señaló lo más destacado para él de su primer día entrenando en la Ciudad Deportiva de Valdebebas. «La calidad de mis compañeros. La velocidad, es un ritmo muy alto que es muy lindo porque jugar con los mejores te hace mejor», aseguró el nuevo jugador del Real Madrid.

Además, habló de su encuentro con su nuevo técnico, Xabi Alonso: «Con él muy bien. Me dio la bienvenida y nos pusimos a entrenar; salió un buen entrenamiento», concluyó. El futbolista de Azul (provincia de Buenos Aires) afrontó este viernes su primera sesión de entrenamiento, con vistas al debut del Real Madrid en la temporada 2025-2026 de la Liga, que tendrá lugar el 19 de agosto en el Estadio Santiago Bernabéu contra el Osasuna (21.00 horas). Mastantuono fue presentado en la víspera como nuevo futbolista del Real Madrid, después de cumplir el mismo jueves los 18 años, su mayoría de edad.

Primeras palabras de Mastantuono como jugador del Real Madrid

Antes de entrenarse por primera vez con los blancos, Franco Mastantuono fue presentado el pasado jueves y compareció ante la prensa por primera vez como jugador del Real Madrid.

«Estoy muy contento. Siempre fue un suelo jugar en el Real Madrid», comenzó declarando la perla argentina. Sobre cómo vivió la opción de jugar en el equipo blanco, explicó lo siguiente: «Cuando surgió la charla y se hizo oficial mi pase, yo seguía en River. Cuando llegué a Madrid es cuando me he centrado en este club tan grande».

«Soy un jugador ofensivo, zurdo, pero tiro por la derecha. Lo que sí aseguro es que voy a dejar todo de mí para ayudar al equipo y para que el fan del Real Madrid se siente identificado conmigo», comentó.

También habló de la llamada que le hizo Xabi Alonso: «Para mí fue muy importante esa charla. Me dio mucha confianza y se significó mucho». «Nací en River, para mí el equipo más grande de América. No pude ver a Di Stéfano, pero es una alegría enorme haber podido llegar aquí», comentó.