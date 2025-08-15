Mastantuono ya está a las órdenes de Xabi Alonso

El Real Madrid sigue preparando su estreno en Liga y lo hace con Franco Mastantuono. El argentino ya se ejercita con sus nuevos compañeros, después de cumplir la mayoría de edad y, por tanto, ser oficialmente jugador del conjunto madridista. Xabi Alonso ya tiene con él a la nueva perla del club, que jugará en su primera temporada con ficha de filial y portará el dorsal 30 a la espalda.

El técnico sigue intentando hacer que sus futbolistas lleguen en las mejores condiciones posibles al arranque liguero. Sólo 15 días habrán transcurrido desde que el equipo comenzara a ejercitarse en Valdebebas hasta que debuten en Liga, el próximo martes, ante Osasuna en el Santiago Bernabéu.

Desde que regresaran de vacaciones, los blancos han sufrido verdaderas palizas en el apartado físico. Xabi Alonso no ha levantado la mano durante estos días. Quiere que sus jugadores lleguen en plenas condiciones al primer encuentro que jugarán en el campeonato. Parece que está funcionando, como se pudo ver en el amistoso ante el Tirol, donde la plantilla demostró que está enchufadísima antes del comienzo de la temporada.

Este viernes, Xabi volvió a machacar a sus jugadores en el apartado físico. Aunque, antes, hubo tiempo para la pizarra. El técnico trabajó la táctica con una sesión de vídeo antes de mandar a todos al césped. Sobre el terreno de juego, los futbolistas volvieron a ejercitarse bajo una gran intensidad, trabajando con balón antes de echar el cierre con las series físicas, en una sesión en la que predominó la potencia.

Fue el primer entrenamiento de Franco Mastantuono con el resto de la plantilla. Aunque el argentino llevaba varios días en Madrid, no había podido aún entrenarse con el equipo, debido a que hasta que no cumpliera la mayoría de edad no sería oficialmente jugador del Real Madrid. Sin embargo, ha llevado a cabo un plan específico marcado por el club que le permitirá llegar en plenas condiciones al martes, cuando se estrenan ante Osasuna.

La última perla de River Plate ha dejado buenas sensaciones en su primer entrenamiento. Franco Mastantuono ha estado ágil y combinativo en su primera sesión como futbolista del Real Madrid. Una sesión en la que no han estado los cuatro lesionados, como son Mendy, Endrick, Bellingham y Camavinga. A la espera de la evolución de este último, Xabi no podrá contar con ellos para el debut liguero del martes.