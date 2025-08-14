El Real Madrid no pone techo a Mastantuono: «Es un jugador generacional»

«Es un jugador generacional. Hemos fichado al mayor talento joven del mundo junto a Lamine Yamal», aseguran orgullosos en el Real Madrid a la hora de ser preguntados por Franco Mastantuono. El nuevo fichaje madridista despierta muchísima ilusión en las altas esferas blancas, hasta el punto de que están seguros de que se han hecho con un jugador que está llamado a marcar diferencia muy pronto.

De hecho, el plan de Xabi Alonso y su cuerpo técnico es que Mastantuono juegue desde el primer momento. Este viernes comenzará a entrenar junto al resto de sus compañeros y la idea es que frente a Osasuna, el próximo martes en el estadio Santiago Bernabéu, tenga minutos. No será titular, pero sí se espera que juegue en la segunda mitad.

En el Real Madrid están convencidos de que, con la llegada de Mastantuono, han asegurado a una perla destinada a marcar una era en el fútbol mundial durante la próxima década, junto a talentos como Lamine Yamal. En este proceso, Juni Calafat ha sido determinante: una vez más, realizó un trabajo impecable para adelantarse a los grandes clubes europeos que también lo pretendían, especialmente el PSG, tal y como ha confesado el propio jugador argentino en la rueda de prensa posterior a su presentación. El club blanco considera que se ha hecho con un futbolista generacional, llamado a ser protagonista del fútbol internacional en los próximos años.

Impresionados con su madurez

También ha dejado muy buen sabor de boca en el Real Madrid su madurez. En el día de su 18 cumpleaños, ha demostrado un aplomo espectacular tanto ante los directivos y demás invitados como frente a los periodistas. Un jugador que está hecho de una pasta diferente y al que la presión le afecta lo justo.

¿Cómo juega Mastantuono?

Mastantuono es un centrocampista ofensivo zurdo que cae a la banda derecha, llamado a marcar una época. A sus 18 años recién cumplidos, ha demostrado que tiene muy buena llegada desde atrás y facilidad para finalizar. Es capaz de imprimir velocidad al juego y de romper líneas de presión. Además, tiene un gran golpeo. De hecho, uno de sus puntos fuertes son los lanzamientos de falta, como demostró haciendo un golazo a Boca Juniors. También, los ojeadores del Real Madrid siempre han destacado su fortaleza mental, impropia para un jugador tan sumamente joven. Tiene muchísima personalidad, algo que no duda en demostrar en el terreno de juego.

«Soy un jugador ofensivo, zurdo, casi siempre tirado por derecha. No me gusta mucho describirme a mí como jugador, que lo hagan los demás. Me voy a dejar todo para ayudar al equipo y que el fan del Real Madrid se sienta identificado conmigo», aseguró el argentino en rueda de prensa.