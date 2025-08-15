Mastantuono impresiona en Valdebebas

Mastantuono nunca olvidará cómo celebró su mayoría de edad. El día que cumplió 18 años firmó el contrato y fue presentado como futbolista del Real Madrid a todos los efectos. La normativa FIFA sobre jugadores menores de edad empujó al club blanco a no oficializar su fichaje hasta que soplara las 18 velas. «Este es un día que será recordado para mi historia. Cumplo el sueño de estar en el club más grande del mundo», expresó durante su puesta de largo.

Una vez superada la mayoría de edad, Mastantuono ha cambiado este vierne el traje por la equipación del Real Madrid. Ha sido la primera sesión que ha realizado junto al resto de sus compañeros. Ha dejado destellos de su perfil de jugador. Un futbolista ágil, amigo de la asociación y el juego combinativo. Ha causado buenas sensaciones al cuerpo técnico del equipo blanco.

La percepción es recíproca. «El grupo me recibió muy bien. Conocí a grandes personas. Ha sido un día muy intenso, con calor, pero que disfruté mucho. Muy contento con mi primer día y ojalá que sean muchos», dijo el argentino a los medios oficiales del club blanco. Destaco la calidad de mis compañeros y la velocidad. Es un ritmo muy alto y muy lindo porque jugar con los mejores te hace mejor», aseguró el nuevo jugador del Real Madrid.

El plan de Xabi Alonso y su cuerpo técnico es que Mastantuono juegue desde el primer momento. Este viernes ha entrenador por primera vez junto al resto de sus compañeros y la idea es que frente a Osasuna, el próximo martes en el estadio Santiago Bernabéu, tenga minutos. No será titular, pero sí se espera que juegue en la segunda mitad.

En el Real Madrid están convencidos de que, con la llegada de Mastantuono, han asegurado a una perla destinada a marcar una era en el fútbol mundial durante la próxima década, junto a talentos como Lamine Yamal. En este proceso, Juni Calafat ha sido determinante: una vez más, realizó un trabajo impecable para adelantarse a los grandes clubes europeos que también lo pretendían, especialmente el PSG, tal y como ha confesado el propio jugador argentino en la rueda de prensa posterior a su presentación.

El club blanco considera que se ha hecho con un futbolista generacional, llamado a ser protagonista del fútbol internacional en los próximos años. También ha dejado muy buen sabor de boca en el Real Madrid su madurez. En el día de su 18 cumpleaños, demostró un aplomo espectacular tanto ante los directivos y demás invitados como frente a los periodistas. Un jugador que está hecho de una pasta diferente y al que la presión le afecta lo justo.