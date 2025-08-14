Última hora del estado de salud de Dioni de Camela tras la cancelación de varios conciertos

No es ningún secreto que, poco a poco y con el paso del tiempo, Camela se ha convertido en uno de los grupos más queridos y más reconocidos de la industria musical de nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Dioni Martín y Ángeles Muñoz cuentan con más de treinta años de trayectoria profesional y una infinidad de éxitos que han marcado, de una forma u otra, a varias generaciones. Debido a su estilo, tan único como especial, consiguieron calar muy hondo entre el público, logrando llenar una infinidad de recintos en todo el país. De hecho, en la actualidad, el dúo Camela está inmerso en la realización de una nueva gira por España, por lo que están teniendo la oportunidad de actuar en diversos recintos, festivales y ferias. Aun así, en los últimos días, se ha generado una enorme preocupación tras haberse cancelado varias de las fechas que estaban programadas.

Un claro ejemplo lo encontramos en el concierto previsto el pasado martes 12 de agosto en Elche. La organización de este show se vio obligada a emitir un comunicado a través de Instagram para dar a conocer la triste noticia y, a su vez, para tratar de explicar el motivo que les ha llevado a dar este paso: «La cancelación se debe a una recaída inesperada en el estado de salud de Dioni, integrante del grupo». Y añadieron: «Desde la organización del evento y el Ayuntamiento de Elche, enviamos nuestros mejores deseos para la pronta recuperación del artista y pedimos disculpas por las molestias que esta situación pueda ocasionar». Por lo tanto, con este comunicado, lo que se provocó es que la preocupación por la salud de Dioni Martín aumentase de forma vertiginosa. ¿Qué le ha ocurrido exactamente? ¿Qué le impide poder subirse al escenario junto a su compañera de Camela?

De esta manera, para tratar de aclarar la situación y evitar cualquier tipo de malentendido, su hijo Rubén Martín se ha pronunciado. De esta manera, en el Festival Radiolé de Leganés, ha querido arrojar mucha más luz sobre el estado de salud de su padre, dando a conocer por qué Dioni ha tenido que suspender varios compromisos profesionales.

«Lleva un tiempo un poquito malo de la voz, ha tenido que suspender unos cuantos conciertos», explicó el hijo del integrante de Camela al público asistente al Festival Radiolé de Leganés. Fue entonces cuando hizo saber a los allí presentes que iba a grabar un saludo para él: «Marqués, estoy hoy aquí en Leganés con toda esta gente. ¡Te mandamos un saludo enorme!».

Por lo tanto, aunque no se haya dado a conocer el motivo exacto por el que el dúo Camela se ha visto obligado a cancelar diversos proyectos profesionales, sí que se sabe que es por cuestiones que tienen estrecha relación con la salud de Dioni. Así pues, desde Happy FM, le deseamos una pronta recuperación para que regrese, cuanto antes, a los escenarios junto a su compañera Ángeles. ¡Mucho ánimo!