Quién es Fedra Lorente: su edad, su pareja y su drama económico

Fedra Lorente es una de las actrices más queridas de nuestro país, siendo conocida por millones de personas y varias generaciones por papeles que han dejado huella en televisión, cine, series y teatro. Los más recordados son lo que interpretó en el mítico Un, dos, tres, concurso que la bautizó como La Bombi, y su paso por Yo soy Bea, donde daba vida a la encargada de la cafetería de la redacción de la revista de moda en la que trabajaba la protagonista.

Fedra Lorente inició su periplo en las tablas con apenas 16 años, protagonizando su primera obra de teatro clásico. Desde entonces, ha tejido una carrera envidiable que abarca décadas de éxitos en el escenario, la televisión y el cine. Pero la vida de Fedra Lorente trasciende los focos. En 1975 unió su destino al de Miguel Morales, baterista del mítico grupo Los Brincos y hermano de Antonio Morales, el inolvidable Junior, marido de Carmen Morales. Durante casi 50 años fueron inseparables, pero su muerte del músico, en septiembre de 2025, la ha dejado destrozada.

Fruto de este amor llegó su única hija, Alejandra, que ha heredado la vena creativa de sus padres, aunque prefiere el mundo de la escritura detrás de cámaras, por lo que su trabajo está más enfocado al mundo del guion y la producción. «Perdí tres embarazos, fue muy duro. Entonces, llegó Alex y empezó nuestra familia», así relataba para el diario ABC los problemas que vivió para ser madre, aunque finalmente consiguió su sueño.

Además de ser la mítica Bombi del Un, dos tres, muchos la recordarán por series como Curro Jiménez, Estudio 1 o La bola de cristal, en los que interpretó varios personajes a lo largo de su carrera. Sus últimos papeles conocidos fueron en Centro Médico y el ya citado de Yo soy Bea, que le devolvió la popularidad a principios de los años 2000 gracias al éxito de la serie en Telecinco.

La ruina económica de Fedra Lorente

Pese a ser una estrella, que llegó a trabajar en la época dorada de la televisión, su situación económica es muy complicada en la actualidad. Tras la muerte de su marido las cosas se han complicado mucho y está en un delicado momento, tanto que no ha dudado en contar ante los medios que ha tenido que recurrir a la ayuda de Cáritas para salir adelante.

Todo se produce debido a que su querido Miguel cayó en una supuesta estafa en la que ayudaba con importantes cantidades económicas a un familia vulnerable. Alejandra, hija del actriz, ha descubierto que gran parte de la fortuna de su padre ha ido a parar estas personas, que parece que no lo necesitarían, siendo todo un engaño. La razón es que la herencia de su difundo marido tendría más deudas que dinero a favor.

Ahora, cuando más falta le hace el dinero, Fedra se ha visto «con la cuentas vacías», tal y como ha contado en la revista SEMANA o en el programa Y ahora Sonsoles. La situación es tan límite que incluso ha comenzado a vender instrumentos de su marido, ya fallecido, y está valorando vender o alquilar la casa familiar para poder mudarse a una más modesta.