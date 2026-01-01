El personaje de ‘Stranger Things’ que los fans de la serie ruegan que no maten: tiene una canción viral

Ha sido una larga espera. Pero, por fin, los suscriptores de Netflix están teniendo la oportunidad de disfrutar de la nueva y última temporada de Stranger Things. La popular ficción aterrizó por primera vez en el 2016 como uno de los formatos más interesantes de la plataforma de streaming, pero poco podían imaginarse los suscriptores la espectacular aventura que se encontraría envuelta en esta trama. Y es que, la serie logró conquistar con su historia y todo lo que sucede en el pueblo de Hawkins. Además, nos ha presentado a algunas de las jóvenes promesas que han terminado por ocupar su hueco en la industria interpretativa, tales como Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Sadie Sink, Gaten Matarazzo y Caleb McLaughlin.

Stranger Things es una de las joyas de la corona de la plataforma de Netflix, eso es indiscutible. A lo largo de estos años, el público ha crecido a la par que los protagonistas. De hecho, ya no son unos niños. Un hecho que se ha podido comprobar con el estreno de la temporada 5. Y es que, como se ha informado, la producción ha sido dividida en tres partes. La primera vio la luz en noviembre, la segunda en diciembre y la última hoy, 1 de enero. El último capítulo de una historia donde los fans llevan pidiendo lo mismo desde el primer episodio: que no muera Steve Harrington.

Joe Keery, Steve Harrington en ‘Stranger Things’, triunfa en la música

El personaje es interpretado por el actor Joe Keery. Y es que, aunque comenzó en la ficción como uno de los chicos más irritantes y pesados de la trama, poco a poco, terminó por conquistar a todos. La dupla de Steve Harrington y Dustin Henderson se ha convertido en una de las más entrañables de la serie. Y es que, los jovenes han forjado una amistad muy bonita y fiel.

Sin embargo, lo que no todo el mundo sabe es que Joe Keery también se ha hecho viral en redes sociales por su faceta como músico. El joven, de 33 años, se presentó en la industria musical bajo el pseudónimo de Djo. Una carrera artística que comenzó en el 2019 y que le ha dado resultados muy positivos. De hecho, desde los inicios, ya ha lanzado tres proyectos discográficos.

‘End of Beginning’, el gran éxito de Djo (Joe Keery)

Numerosas canciones donde una de ellas se ha convertido en una de las más utilizadas en redes sociales. Y es que, End of Beginning es todo un fenómeno en plataformas como TikTok. Un single que vio la luz en el 2024 y que sigue triunfando, un año después. Pues, la canción se posicionó en las listas globales de plataformas de streaming como Spotify, Shazam, Billboard. Su sonido synth-pop nostálgico y el carácter reflexivo de sus versos, invita a revivir el pasado y a celebrar el crecimiento personal.

Un hit global que acumula millones de reproducciones. De hecho, superó los 70 millones de reproducciones en marzo de 2024 y se posicionó en el Top 10 global de Spotify y el Top 20 de Shazam. Recordamos, que son cifras del 2024, en el 2025 el tema continuó sumando éxitos.