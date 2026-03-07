La novedad de Mercadona que se hace en este diminuto pueblo de Palencia y ya está arrasando otra vez

Mercadona vuelve a sorprender con una de esas incorporaciones a su surtido que nada más lanzarse arrasa entre sus Jefes. No es un producto nuevo en el mercado, pero sí una de esas referencias que, cada vez que regresan a los lineales, se vuelven virales. La cadena presidida por Juan Roig acaba de lanzar un queso viejo intenso Hacendado elaborado en uno de los lugares más pequeños y discretos de Castilla y León, Villarrabé. Una pedanía de poco más de treinta habitantes en la provincia de Palencia. Allí, en un entorno rural donde prácticamente todos se conocen, nació hace décadas una industria quesera que hoy distribuye producto por toda España.

Detrás de esta novedad está Valle de San Juan, proveedor de referencia de Mercadona desde hace quince años. La empresa comenzó su andadura en 1998, cuando Juan Manuel Rodríguez decidió poner en marcha un proyecto familiar con una premisa clara: producir quesos castellanos manteniendo los métodos tradicionales. Lo que empezó siendo un pequeño taller artesanal en Villarrabé acabó convirtiéndose en una compañía con dos plantas productivas, una en la propia pedanía y otra en Palencia capital, desde donde hoy se abastece a la cadena de supermercados.

A pesar del crecimiento, la firma insiste en que no ha perdido su esencia. La receta que repiten desde hace años es parte del secreto con quesos elaborados con leche cruda de ovejas de la zona, acompañados de innovación, seguridad alimentaria y un enfoque de crecimiento sostenible. Ese equilibrio entre tradición y modernidad ha permitido que Valle de San Juan siga siendo una presencia constante en los lineales de Mercadona desde que ambas compañías sellaron su alianza comercial en 2011.

La novedad de Mercadona que se hace en este diminuto pueblo de Palencia

La novedad que ha llegado a las tiendas es el queso viejo intenso mezcla Hacendado, una pieza de 1.500 gramos que se comercializa a un precio de 4, 74 euros la cuña de 330 gramos (unos 14,36 euros el kilo). Su composición combina leche cruda de vaca, oveja y cabra, lo que le aporta un perfil de sabor más profundo, con matices potentes y una textura firme típica de los quesos castellanos curados durante largos periodos.

Es un producto que, según reconocen en el sector, suele generar gran expectación cada vez que reaparece o se reformula. El público lo identifica como una alternativa de buena calidad a un precio ajustado, especialmente en un contexto en el que los quesos curados y viejos han experimentado subidas de precio. Y no solo eso sino que los consumidores valoran particularmente que se produzca en una empresa familiar de larga trayectoria y con una historia profundamente ligada al territorio.

Un queso que conecta con la identidad de Castilla y León

Que Mercadona recurra a un proveedor asentado en una aldea de 30 habitantes no es casualidad. En los últimos años, la cadena ha reforzado su apuesta por colaboraciones con industrias locales que aportan valor añadido y conocimiento del producto. En el caso de Valle de San Juan, el vínculo con la tierra y la defensa de la elaboración tradicional forman parte de su identidad. La leche que utilizan procede de ganaderías de la zona y su curación responde a procesos que han ido perfeccionando durante décadas.

Esa conexión con el origen es precisamente uno de los elementos que más suelen destacar los clientes. El queso viejo intenso mezcla llega con una maduración que ofrece un sabor pronunciado, sin perder equilibrio, y una textura característica de los quesos castellanos envejecidos. No es extraño que, desde que volvió a aparecer en los lineales, muchas tiendas lo estén agotando con rapidez.

La evolución de un proyecto que empezó casi en silencio

Cuando Juan Manuel Rodríguez inició su actividad en Villarrabé, difícilmente podía imaginar que su proyecto acabaría abasteciendo a una de las cadenas más grandes del país. Lo que empezó con una producción modesta se convirtió en una industria con tecnología moderna, pero sin desligarse del proceso tradicional que les dio nombre. Su estrategia siempre ha consistido en mejorar sin romper con la esencia que les hizo crecer: leche cruda, curaciones largas y control de todo el proceso.

La llegada del queso viejo intenso de Hacendado vuelve a situar al proveedor en un escaparate nacional. No solo porque el producto esté funcionando comercialmente, sino porque representa un ejemplo claro de cómo pequeñas industrias rurales siguen encontrando su espacio en el mercado alimentario actual, compitiendo gracias a la calidad y a la autenticidad del producto.

Mercadona actualiza sus lineales de forma constante, y los quesos son una de las categorías donde más movimiento hay. El regreso de este viejo intenso en formato grande llega en un momento en el que el consumidor busca productos con sabor potente, buena calidad y precio razonable. Además, su origen en un pequeño municipio palentino aporta un valor extra en términos de identidad y conexión con el territorio, algo que cada vez pesa más en las decisiones de compra.