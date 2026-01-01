Así fue la emotiva visita de David Bisbal a un hospital por Navidad: «Nos quedaba un concierto pendiente»

David Bisbal ha vuelto a convertirse en nuestro artista español más sonado en Navidad. El almeriense ha conquistado al público, un año más, con sus versiones navideñas. Una serie de versiones donde este mes de diciembre ha sorprendido a todos al entonarlas sobre el escenario. Y es que, Todo es Posible en Navidad Tour ha sido uno de los espectáculos más exitosos del momento. Por ello, y teniendo en cuenta las fechas en las que nos encontramos, el cantante ha querido dar un paso más. Dejando claro, siempre, el gran corazón que tiene, el artista acudió personalmente a un hospital para ofrecer un concierto sorpresa a pacientes, familiares y al personal sanitario.

«Dije que nos quedaba un concierto pendiente», le comenta David Bisbal a uno de los profesionales del centro médico. «Se me ocurrió que, ya que hemos tenido muchos conciertos en Navidad por la geografía de España y hay mucha gente que se va a quedar ingresada en el hospital en estas fechas tan especiales, que habrá que alegrarles también a ellos. Vamos a darle aunque sea una dosis de música», comentó. De esta manera, el andaluz recorrió las instalaciones del hospital, saludando a las personas que están ingresadas y dándoles palabras de ánimo. Pues, no es fácil estar en el hospital por complicaciones médicas en estas fechas tan señaladas.

David Bisbal a los pacientes del hospital: «Os vamos a cantar para el corazón y para el alma»

Por ello, y porque son circunstancias que se escapan de nuestras manos, David Bisbal quiso darles una pequeña alegría. «¿Qué tal estáis? Qué guapas», le dijo a algunas de las pacientes. «No hemos acabado la gira, vamos a hacer un concierto especial. Os vamos a cantar para el corazón y para el alma. Es para mí un placer estar aquí», agrego con emoción.

Acompañado por Ludo a la guitarra, David Bisbal deleitó el encuentro cantando algunas canciones navideñas. Un tierno y bonito momento donde no faltaron temas como Blanca Navidad o Todo es posible en Navidad. Pero, también cantó uno de sus sencillos más populares y queridos por el público: Mi princesa. De hecho, esta canción emocionó especialmente a un hombre que lleva 60 años junto a su esposa.

El almeriense siempre se ha mostrado como una persona muy cercana con el público. Pues, no importa el éxito que tenga y los numerosos hitos que sigue sumando a su carrera profesional. Bisbal es consciente de que, en gran parte, está donde está gracias a sus fans. Por ello, no ha dudado en ayudar ofreciendo un bonito encuentro. Asimismo, se interesó mucho por el estado de salud de Teresita, una de las pacientes.

«¿Cómo te encuentras? Desde que hemos entrado te he visto con una medio sonrisa en el rostro y eso es lo más importante», le dijo Bisbal. «Hay que estar alegre», le respondió ella de manera positiva. Tras ofrecer un pequeño concierto, el artista quiso dedicarles unas palabras de ánimo. «Espero que haya sido un regalo maravilloso para vosotros. Os deseo todo lo mejor y que no perdáis esa sonrisa», señaló. Un bonito gesto con el que, seguro, David Bisbal ha dejado un recuerdo inolvidable a los pacientes y trabajadores.