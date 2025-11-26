La impactante confesión de David Bisbal sobre sus inicios en la música: «Me daban ganas de vomitar»

No es ningún secreto que, con el paso de los años, David Bisbal se ha convertido en uno de los artistas españoles más reconocidos en todo el mundo. Y siendo honestos, no es para menos. No solamente llama poderosamente la atención por su voz y por la energía que derrocha sobre el escenario, sino también porque saca a la luz canciones que consiguen llegar al alma. Pero, a pesar de ser una estrella en la industria musical, también tuvo unos inicios. Antes de empezar a trabajar en este sector, durante un tiempo, el almeriense estuvo trabajando en algo que nada tenía que ver con la música. Durante su paso por el pódcast Creativo, hace un par de años, David Bisbal quiso recordar que estudió para convertirse en guarda forestal, por lo que estuvo un tiempo trabajando en un vivero: «Cuidaba árboles. Estaba dedicado y destinado a repoblar grandes árboles en la ciudad de Almería», aseguró.

Esta etapa de su vida le acercó a uno de sus mayores hobbies, que es el cuidado de bonsáis, pero también cultiva frutales, pinos y hasta árboles tropicales. A pesar de todo, una de las etapas profesionales en las que más aprendió fue durante su paso por la Orquesta Expresiones. De hecho, en una de sus tantas visitas a Pablo Motos en El Hormiguero, confesó que esta etapa no fue siempre tan sencilla. Entre otras cuestiones, porque el hecho de hacer coreografías era algo que le intimidaba muchísimo. Hasta tal punto que le provocaba unos nervios realmente impresionantes: «Lo pasaba tan mal que me daban ganas de vomitar», reconoció en el programa que se emite de lunes a jueves en Antena 3. A pesar de todo, tuvo claro que ese miedo no iba a truncar sus planes de dedicarse a la música.

Pero no todo queda ahí, puesto que, según el almeriense reconoció, la situación era tan crítica que su jefe en la orquesta se vio obligado a tomar una drástica decisión. ¿En qué consistió, exactamente? Le exigió salir al escenario bajo amenaza de reducirle el sueldo a la mitad si no lo hacía. Por lo tanto, tenía una mezcla de disciplina, presión y aprendizaje que hizo que el joven llegase al casting de Operación Triunfo con gran soltura, desparpajo y, sobre todo, muchas tablas.

Esto hizo posible que, desde un principio, consiguiese captar la atención de todos y cada uno de los espectadores de esa primera edición del talent musical que, por aquel entonces, se emitía en La 1 de Televisión Española. Es más, poco a poco, se fue convirtiendo en uno de los artistas más consagrados de la industria musical a nivel mundial.

Alguien que comenzó estudiando para guarda forestal, que pasó un largo tiempo en un vivero desarrollando una de sus grandes pasiones, acabó apostando fuerte por otra de ellas: la música. Qué suerte que lo hizo y qué maravilla que lograse superar todas y cada una de esas barreras que, inevitablemente, se imponía a sí mismo en sus inicios en la Orquesta Expresiones.