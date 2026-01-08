Kira Miró desvela las inesperadas propuestas que ha recibido por su papel en ‘Machos Alfa’

Kira Miró, que tiene una sólida relación desde hace años con el también actor Salva Reina, ha pasado por el plató de El Hormiguero para hablar de la tercera temporada de Machos Alfa, la serie de Netflix, que se podrá ver a partir del día nueve de enero de 2026 en la plataforma de streaming. La actriz ha acudido en compañía de sus compañeras de reparto María Hervás y Raquel Guerrero, que también forman parte de esta serie desde su primera temporada. Ha sido Kira, quizás por ser la más famosa, la que más está notando las consecuencias de un papel tan especial como el que interpreta y que muchos espectadores no están sabiendo entender que se trata de eso: de un personaje.

Las actrices han notado como su fama ha crecido en todo el planeta, llegando a ser reconocidas en países como Brasil y Japón, algo que no esperaba. Aunque no llega al mismo nivel de otros fenómenos como La Casa de Papel, sí es cierto que Machos Alfa está teniendo repercusión fuera de España. En esta nueva temporada de la comedia de los hermanos Caballero, los tres amigos protagonistas deciden que necesitan dejar de deconstruirse y por eso deciden irse a vivir juntos. Una decisión con la que pretender dar rienda suelta a su masculinidad sin que ninguna mujer les frene.

Si en temporadas anteriores ya grabaron en lugares como Ibiza o Cádiz, esta vez se han marchado hasta Punta Cana, donde Kira tuvo que lanzarse por un tobogán acuático. La complicación de esta escena es que tuvo que llevar al cámara pegado a su espalda para poder grabar todo, por eso bajó sentada, literalmente, en sus piernas.

Kira Miró desvela las propuestas indecentes de los espectadores de la serie

La actriz protagoniza una trama muy especial junto a Raúl Tejón, su pareja en la ficción, en la que interpretan a una pareja que decide abrir su relación para estar con otras personas. Aunque la idea termina muy mal, se trata de una de las que más ha llamado la atención a los espectadores, tanto que no le dejan de llegar comentarios y propuestas a la actriz sobre este asunto.

En redes sociales le llegan casos de parejas que se han lanzado a hacer lo mismo, pero en la vida real, después de ver la serie. Pero no acaban ahí los mensajes, los más atrevidos incluso le proponen a ella misma entrar en esas parejas abiertas.

Kira ha aprovechado su paso por El Hormiguero, programa del que fue colaboradora hace varias temporadas, para dejar claro que se trata de un papel y que nada tiene que ver con la realidad. «Está escrito, tengo unas líneas escritas y un guion que me estudio», así dejaba claro que todo es parte del guion y que una vez que termina el rodaje ella vuelve a su vida, dejando el personaje de Luz a un lado.

Pese a que el poliamor no es lo suyo, Kira Miró y sus compañeros de Machos Alfa han investigado mucho en este tipo de comportamientos, teniendo claras las normas de este tipo de parejas. «No con gente conocida, no en nuestra cama, no repetir… Hay un mundo abierto ahí», explicando que cada pareja pone sus normas y cada una tiene unas especiales.