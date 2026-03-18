‘Granca Live Fest 2026’ cierra su cartel con grandes estrellas como Maroon 5

Granca Live Fest 2026 aterriza de manera oficial. El popular festival canario de música se ha convertido en uno de los encuentros más multitudinarios de los últimos años. Es evidente que cada vez son más las personas que apuestan por vivir una de las mejores experiencias musicales de nuestro país de primera mano. Y no es para menos, no todos los días uno tiene la oportunidad de ver en directo a artistas internacionales. Una experiencia que cada vez reúne a más personas. Y es que el mes de julio se ha convertido en el mes elegido para celebrar estos espectáculos. Por ello, y debido al buen recibimiento que ha tenido desde el nacimiento de este encuentro musical, este año han ido a por más.

Granca Live Fest está de celebración y este 2026 abraza su quinto aniversario. Es un hecho que crecer cada vez más en el sector como uno de los festivales más importantes de España no es fácil. Por ello, han querido preparar un cartel de infarto para la edición de este año. Así pues, por primera vez, el festival contará con 4 días de duración. El Estadio de Gran Canaria se vestirá de gala los días 2, 3, 4 y 5 de julio. Aconsejamos apuntar bien estas fechas en el calendario, pues los artistas que se presentan en la isla no vienen todos los días.

‘Granca Live Fest 2026’: Jueves 2 de julio

El festival empezará de manera oficial el próximo 2 de julio y lo hará por todo lo alto. Tal y como se ha confirmado, los asistentes podrán disfrutar en directo de las actuaciones de Ms. Lauryn Hill (ganadora de cinco premios Grammy), Dani Fernández, Viva Suecia, Ptazeta, Playacoco y Toni Bob. Un primer combo de artistas que se han convertido en el perfecto pistoletazo de salida de la edición.

‘Granca Live Fest 2026’: viernes 3 de julio

La magia y la música continúan en el Estadio de Gran Canaria y lo hacen 24 horas después. Los fans tendrán la oportunidad de ver al mismísimo Juan Luis Guerra, que no necesita presentación, pero nunca viene mal recordar que es un icono global de la música latina, ha vendido más de 30 millones de discos y es ganador de premios Grammy. Lejos de quedar aquí, la noche sigue con Lola Índigo (que repite en el festival), Danny Ocean, Carlos Rivera, Omar Courtz, Conjurer y Wendy Ruiz.

‘Granca Live Fest 2026’: sábado 4 de julio

El fin de semana comienza en Gran Canaria y lo hace con su tercera noche de festival. De esta manera, Alejandro Sanz se presenta como cabeza de cartel de la noche. Una puesta en escena muy esperada, pero no la única. Además de ver al madrileño, los asistentes podrán ver en directo a Aitana, Dani Martín, Grupo Frontera y a Agua del Chorro. Todo ello sumado a las actuaciones de Dani Calero y Quique Serra.

‘Granca Live Fest 2026’: domingo 5 de julio

La edición concluye de manera oficial y la organización de Granca Live Fest 2026 lo ha querido hacer con un gran peso pesado. Maroon 5, banda liderada por Adam Levine, aterrizará en la isla canaria. Una puesta en escena muy esperada que promete hacer vibrar el recinto al completo, de eso no cabe duda.

Asimismo, la jornada especial por el quinto aniversario contará con artistas canarios invitados. Un movimiento con el que pretenden reforzar la presencia del talento local. Teniendo esto en cuenta, se ha confirmado el paso de Monkey Faces, Click & Roll y Toni Bob. Sin lugar a dudas, el festival favorito de los fans ha regresado pisando fuerte. ¿Te lo vas a perder?