‘Granca Live Fest’ cierra una exitosa edición con grandes artistas como Will Smith y Enrique Iglesias

Granca Live Fest ha vuelto a cerrar con broche de oro su última edición. El popular festival canario se ha convertido en uno de los eventos musicales más populares y multitudinarios de nuestro país. Y es que, cada vez son más los artistas internacionales y nacionales que se suben al escenario para alzar su voz en el estadio de Gran Canaria. Un encuentro donde la gran protagonista es la música y que, la pasada semana, celebró tres jornadas de infarto. Por ello, el equipo de Happy FM no lo ha dudado dos veces y se ha trasladado hasta la isla para vivir la experiencia de primera mano. Todo ello con el objetivo de contar todo lo sucedido en este fin de semana legendario.

Debido a que el éxito del festival va en aumento cada año, en esta ocasión la organización volvió a presentar tres días de música en directo. De esta manera, Granca Live Fest arrancó su edición el pasado 2 de julio. Las puertas del estadio se abrieron a las 17:00 horas y lo hicieron para ir calentando motores con artistas como Delaporte, Dei V o Efecto Pasillo. Unos primeros pasos que servirían para abrir la tarde por todo lo alto. Pues, los cabeza de cartel aterrizarían tan solo unas pocas horas después.

Jason Derulo subió al escenario y lo hizo para encontrarse con todos sus fans españoles. El estadounidense, de 35 años, no dudó en cantar algunos de los temas más destacados y exitosos de su discografía. Todo ello mientras amenizaba su puesta en escena con un cuerpo de baile. Un espectáculo inolvidable que hizo vibrar por completo el estadio canario. Pero, lo mejor estaba a punto de llegar.

Will Smith realizó su esperada puesta en escena y lo hizo para cantar algunos de sus icónicos sencillos. Una serie de temas donde no faltaron las canciones que han dado forma a sus películas y el single de la cabecera de su legendaria ficción de los 90: El príncipe de Bel-Air. Una actuación muy esperada donde no dudó en hablar en español, aunque no sea su lengua materna, y en la que se mostró muy cercano con el público en todo momento.

Segunda jornada de ‘Granca Live Fest 2025’

La segunda ronda de la jornada llegó 24 horas después y lo hizo para recibir a estrellas de la talla de Feid, Ozuna, Nathy Peluso y Bomba Estéreo, entre otros. Una noche marcada por el género urbano donde el colombiano entonó algunos de los sencillos que han dado forma a su carrera profesional. De hecho, cantó por primera vez Verano Rosa, su nueva colaboración con Karol G, su pareja.

El siguiente en coger su relevo fue Ozuna, que hizo vibrar a los miles de asistentes al ritmo de canciones como Caramelo, Se preparó, Baila, baila, baila o Taki taki, entre muchas otras. Una presentación con la que el puertorriqueño brilló con luz propia y se encontró con un público completamente entregado. Una pasión que agradeció enormemente, pues no dudó en bajar del escenario para saludar a sus fans mucho más cerca. Una montaña rusa de emociones que tuvieron como cierre final a Bomba Estéreo, la legendaria agrupación colombiana.

Enrique Iglesias regresa a España, después de 6 años, y lo hace con un show en Gran Canaria

Lejos de quedar ahí, las emociones continuaron el sábado, 5 de julio. Granca Live Fest cerraba su último día de festival con las actuaciones de algunas de las estrellas más queridas y sonadas del panorama musical. Y es que, además de recibir a Rawayana, Ca7riel & Paco Amoroso, también contaron con la actuación de la mismísima Emilia.

La cantante argentina se ha convertido en uno de los mayores reclamos musicales del momento, por ello no podía faltar. Pero, sin lugar a duda, el público canario estaba esperando a un artista en particular: Enrique Iglesias. El cantante madrileño regresó a los escenarios españoles, tras más de seis años de ausencia en nuestro país, y lo hizo como cabeza de cartel de Granca Live Fest. Una puesta en escena muy esperada. De hecho, dadas las circunstancias, podría decirse que fue la que más.

De esta manera, Enrique Iglesias alzó su voz para cantar sencillos tan exitosos y legendarios de su carrera como Bailando, Súbeme la Radio, Cuando me enamoro, Me Pasé, I like it o El perdedor, entre otros. Casi dos horas de espectáculo donde el cantante y su banda brillaron con luz propia. Pues, además de acercarse en numerosas ocasiones al público, con quien se mostró muy agradecido, sorprendió con una inesperada colaboración.

Sin previo aviso, Enrique Iglesias llamó al escenario a Emilia. Un encuentro que hizo vibrar a los asistentes y donde ambas estrellas sorprendieron al cantar Héroe. Una fusión de voces que enamoró por completo a todos. Y es que, el madrileño demostró lo mucho que había echado de menos actuar en territorio español.

Pero, las emociones no acabaron ahí, Granca Live Fest cerró con broche de oro su edición de la mano de Carín León. A través de corridos, rancheras y música regional, el artista mexicano se presentó ante un estadio completamente entregado. Y es que, Gran Canaria y Granca Live Fest han dado la bienvenida al verano por todo lo alto. Pero, ahora, tan solo queda esperar a la próxima edición del festival. ¡Comienza la cuenta atrás!