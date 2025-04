‘Granca Live Fest 2025’ cierra su cartel con grandes estrellas internacionales

El Granca Live Fest 2025 aterriza de manera oficial. El popular festival de música se ha convertido en uno de los encuentros más multitudinarios de los últimos años. Y es que, cada vez son más las personas que apuestan por vivir una de las mejores experiencias musicales de nuestro país de primera mano. Pues, no todos los días uno tiene la oportunidad de ver en directo a su artista favorito. Una experiencia que el pasado año tuvieron la oportunidad de experimentar más de 80.000 asistentes. Y es que, el mes de julio se ha convertido en el mes elegido para celebrar estos espectáculos. Por ello, y debido al buen recibimiento que ha tenido desde el nacimiento de este encuentro musical, este año han ido a por más.

Antes de concluir el 2024, la organización publicó en sus redes sociales el nombre de algunos artistas que han sido fichados de manera oficial para los próximos tres días del festival. Un anuncio con el que no dejaron indiferente a nadie, pues en la lista figuran nombres como el del mismísimo Will Smith, Ozuna, Nathy Peluso o Carín León. Pero, eso no fue todo, el festival ha logrado lo que nadie ha conseguido en los últimos años: el regreso de Enrique Iglesias a España. Y es que, el artista madrileño volverá a subirse al escenario y lo hará para ofrecer su único concierto en nuestro país. Una noche donde las emociones prometen no faltar en ningún momento, de eso no cabe duda. Pues, como los amantes de la música saben muy bien, la última vez que el cantante actuó en territorio nacional fue el 7 de diciembre de 2019.

El Granca Live Fest 2025 viene pisando fuerte y los fans no pueden estar más emocionados. Tres noches donde la gran protagonista será la música y que ya tienen sus fechas oficiales asignadas en el calendario. Pues, tal y como se ha confirmado, los próximos días 3, 4 y 5 de julio el Estadio de Gran Canaria se volverá a vestir de gala.

De esta manera, el primer día los asistentes podrán disfrutar en directo de las actuaciones de Will Smith, Jason Derulo, Dei V, Efecto Pasillo, María José Llergo, Delaporte y Toni Bob. Lejos de quedar ahí, 24 horas después, los fans serán testigos de la mejor música gracias a leyendas del género urbano como Feid, Ozuna, Nathy Peluso, Bomba Estéreo, Coque Malla, El Kanka, Mel Ömana, Renzzo el Selector y Kilombo Improvisado.

Pero, por si fueran pocas las emociones, el Granca Live Fest 2025 ha añadido una fecha más a su calendario. La última jornada tendrá lugar al día siguiente, 5 de julio, y lo hará con algunas de las mejores estrellas internacionales. Con Enrique Iglesias como cabeza de cartel, los asistentes podrán ver también a Carín León, Emilia, Ca7riel y Paco Amoroso, Rawayana, Picoco’s band, Dj Sammyto y Ariann. Sin lugar a duda, el festival favorito de los fans ha regresado por todo lo alto. ¿Te lo vas a perder?