Precio de la gasolina hoy 12 de abril: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía

¿Cuál es el precio de la gasolina hoy domingo 12 de abril en las gasolineras de Andalucía? Si has de coger el coche o deseas llenar el depósito antes de que llegue el lunes, y con ello estar preparado para la semana que arranca mañana es importante que tengas en cuenta el coste del litro de gasolina ya que no es el mismo en todas las gasolineras y estaciones de servicio. Ya sea por descuentos, por rebajas como la del IVA o porque a lo mejor eres cliente y tienes alguna oferta especial, puede que tengas que pagar más o menos dependiendo de donde repostes, pero más allá de eso, debemos tener los datos del precio en general y también de lo que se señala en función de la ciudad o municipio. Y para ello, nada como hacer una rápida consulta a los datos recogidos en el Geoportal gasolineras del Ministerio de Transición Ecológica para el precio de la gasolina hoy 12 de abril en algunas de las principales ciudades andaluzas como Sevilla, Málaga o Cádiz.

Precio de la gasolina hoy 12 de abril en Sevilla

Si vives en Sevilla, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy domingo 12 de abril:

Gasolina 95

Ballenoil – Calle Alfareros, 11 (Cantillana) – 1.349 €/l

– Calle Alfareros, 11 (Cantillana) – 1.349 €/l Galp – Polígono P.I.B.O. Parc. 295-296 (Bollullos de la Mitación) – 1.354 €/l

– Polígono P.I.B.O. Parc. 295-296 (Bollullos de la Mitación) – 1.354 €/l Galp – Carretera Bollullos-Umbrete km 2,5 (Bollullos de la Mitación) – 1.354 €/l

– Carretera Bollullos-Umbrete km 2,5 (Bollullos de la Mitación) – 1.354 €/l Gasolinera Utrera – Av. San Juan Bosco, 108 (Utrera) – 1.379 €/l

– Av. San Juan Bosco, 108 (Utrera) – 1.379 €/l Q8 – A-474 km 7,75 (Bollullos de la Mitación) – 1.399 €/l

– A-474 km 7,75 (Bollullos de la Mitación) – 1.399 €/l Ballenoil – Calle San Roque, 54 (Tomares) – 1.409 €/l

– Calle San Roque, 54 (Tomares) – 1.409 €/l Plenergy – Calle Almazara, 2 (Utrera) – 1.409 €/l

– Calle Almazara, 2 (Utrera) – 1.409 €/l Ballenoil – Plaza de la Trianilla s/n (Utrera) – 1.409 €/l

– Plaza de la Trianilla s/n (Utrera) – 1.409 €/l Petroprix – Calle Metalurgia s/n (Calonge) – 1.415 €/l

– Calle Metalurgia s/n (Calonge) – 1.415 €/l Plenergy – Calle Metalurgia s/n (Sevilla) – 1.415 €/l

Gasolina 98

Shell – Carretera SE-8005 km 10 (San José de la Rinconada) – 1.599 €/l

– Carretera SE-8005 km 10 (San José de la Rinconada) – 1.599 €/l Shell – Av. Alcalde Luis Uruñuela s/n (Sevilla) – 1.604 €/l

– Av. Alcalde Luis Uruñuela s/n (Sevilla) – 1.604 €/l Carrefour – C/ Poeta Muñoz San Román (Camas) – 1.609 €/l

– C/ Poeta Muñoz San Román (Camas) – 1.609 €/l Carrefour – Carretera de Utrera km 1 (Sevilla) – 1.619 €/l

– Carretera de Utrera km 1 (Sevilla) – 1.619 €/l Carrefour – Autovía de San Pablo km 535,6 (Sevilla) – 1.619 €/l

– Autovía de San Pablo km 535,6 (Sevilla) – 1.619 €/l Galp – Calle Antonio Peña y López, 5 (Sevilla) – 1.629 €/l

– Calle Antonio Peña y López, 5 (Sevilla) – 1.629 €/l Galp – Avenida Andalucía, 44 (Sevilla) – 1.629 €/l

– Avenida Andalucía, 44 (Sevilla) – 1.629 €/l Carrefour – Av. del Genil s/n (Écija) – 1.629 €/l

– Av. del Genil s/n (Écija) – 1.629 €/l Shell – Av. Alcalde Luis Uruñuela s/n (Sevilla) – 1.629 €/l

– Av. Alcalde Luis Uruñuela s/n (Sevilla) – 1.629 €/l Repsol – Av. Alameda, 49 (Morón de la Frontera) – 1.635 €/l

Diésel

Moeve-Arroceros B.G. – Finca El Reboso (La Puebla del Río) – 1.590 €/l

– Finca El Reboso (La Puebla del Río) – 1.590 €/l Plenergy – Av. José María Tomassetti, 5 (Lebrija) – 1.688 €/l

– Av. José María Tomassetti, 5 (Lebrija) – 1.688 €/l Avia – SE-6300 km 5 (Lebrija) – 1.699 €/l

– SE-6300 km 5 (Lebrija) – 1.699 €/l Ballenoil – Calle del Yeso s/n (Morón de la Frontera) – 1.699 €/l

– Calle del Yeso s/n (Morón de la Frontera) – 1.699 €/l Petroprix – Av. del Pilar, 4 (Morón de la Frontera) – 1.699 €/l

– Av. del Pilar, 4 (Morón de la Frontera) – 1.699 €/l Ballenoil – Calle Virgen del Carmen s/n (Fuentes de Andalucía) – 1.709 €/l

– Calle Virgen del Carmen s/n (Fuentes de Andalucía) – 1.709 €/l Galp – Polígono P.I.B.O. Parc. 295-296 (Bollullos de la Mitación) – 1.714 €/l

– Polígono P.I.B.O. Parc. 295-296 (Bollullos de la Mitación) – 1.714 €/l Galp – Carretera Bollullos-Umbrete km 2,5 (Bollullos de la Mitación) – 1.714 €/l

– Carretera Bollullos-Umbrete km 2,5 (Bollullos de la Mitación) – 1.714 €/l Cooperativa Ntra Sra del Rosario – Calle Fray Martín Povea, 51 (El Saucejo) – 1.715 €/l

– Calle Fray Martín Povea, 51 (El Saucejo) – 1.715 €/l Gasolinera Utrera – Av. San Juan Bosco, 108 (Utrera) – 1.719 €/l

Precio de la gasolina hoy 12 de abril en Málaga

Para quienes viven en Málaga, estos son los lugares donde te va a resultar más barato repostar:

Gasolina 95

S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen – Avenida Juan XXIII s/n (Cuevas de San Marcos) – 1.426 €/l

– Avenida Juan XXIII s/n (Cuevas de San Marcos) – 1.426 €/l Ballenoil – Calle Santo Tomás, Parc. 3-4 (Arroyo de la Miel – Benalmádena Costa) – 1.459 €/l

– Calle Santo Tomás, Parc. 3-4 (Arroyo de la Miel – Benalmádena Costa) – 1.459 €/l Petroprix – Urbanización La Leala, 22 (Arroyo de la Miel – Benalmádena Costa) – 1.459 €/l

– Urbanización La Leala, 22 (Arroyo de la Miel – Benalmádena Costa) – 1.459 €/l Petroprix – Residencia de la Vega, 1 (Antequera) – 1.459 €/l

– Residencia de la Vega, 1 (Antequera) – 1.459 €/l Ballenoil – Calle Pacharán, 25 (Arroyo de la Miel – Benalmádena Costa) – 1.459 €/l

– Calle Pacharán, 25 (Arroyo de la Miel – Benalmádena Costa) – 1.459 €/l Plenergy – Calle Bernardo Simón de Pineda, 1 (Antequera) – 1.459 €/l

– Calle Bernardo Simón de Pineda, 1 (Antequera) – 1.459 €/l Plenergy – Avenida Principal, 4 (Antequera) – 1.459 €/l

– Avenida Principal, 4 (Antequera) – 1.459 €/l Plenergy – Cañada de los Cardos s/n (Torremolinos) – 1.465 €/l

– Cañada de los Cardos s/n (Torremolinos) – 1.465 €/l Ballenoil – Calle Antonio Márquez Muñoz, 36 (Torremolinos) – 1.465 €/l

– Calle Antonio Márquez Muñoz, 36 (Torremolinos) – 1.465 €/l Madesa-Benamaina – Avenida Tívoli, 19 (Arroyo de la Miel – Benalmádena Costa) – 1.468 €/l

Gasolina 98

Sin marca – Calle Aluminio s/n (Marbella) – 1.619 €/l

– Calle Aluminio s/n (Marbella) – 1.619 €/l Shell – Avenida Velázquez s/n (Málaga) – 1.639 €/l

– Avenida Velázquez s/n (Málaga) – 1.639 €/l Galp – Calle Herman Hesse, 5 (Málaga) – 1.649 €/l

– Calle Herman Hesse, 5 (Málaga) – 1.649 €/l M3 Petróleos – Av. Antonio Machado, 110 (Benalmádena) – 1.659 €/l

– Av. Antonio Machado, 110 (Benalmádena) – 1.659 €/l Moeve – N-340 km 170,7 (San Pedro de Alcántara) – 1.664 €/l

– N-340 km 170,7 (San Pedro de Alcántara) – 1.664 €/l Moeve – N-340A km 182,5 (Marbella) – 1.664 €/l

– N-340A km 182,5 (Marbella) – 1.664 €/l Moeve – Av. Severo Ochoa, 55 (Marbella) – 1.664 €/l

– Av. Severo Ochoa, 55 (Marbella) – 1.664 €/l Moeve – AP-7 km 138,5 (Manilva) – 1.664 €/l

– AP-7 km 138,5 (Manilva) – 1.664 €/l Moeve – Calle Helsinki, 40 (San Pedro de Alcántara) – 1.664 €/l

– Calle Helsinki, 40 (San Pedro de Alcántara) – 1.664 €/l Moeve – Calle Prósper Mérimée, 21 (Málaga) – 1.671 €/l

Diésel

S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen – Avenida Juan XXIII s/n (Cuevas de San Marcos) – 1.684 €/l

– Avenida Juan XXIII s/n (Cuevas de San Marcos) – 1.684 €/l Agla – Carretera Subzona a Álora (Pizarra) – 1.729 €/l

– Carretera Subzona a Álora (Pizarra) – 1.729 €/l Ballenoil – Sector UR-21 Parcela 9 (Cártama) – 1.729 €/l

– Sector UR-21 Parcela 9 (Cártama) – 1.729 €/l Plenergy – Carretera de Cerralba km 5 (Cerralba) – 1.729 €/l

– Carretera de Cerralba km 5 (Cerralba) – 1.729 €/l Express – Calle Ingeniero Pablo Esteban Maes, 3 (Pizarra) – 1.739 €/l

– Calle Ingeniero Pablo Esteban Maes, 3 (Pizarra) – 1.739 €/l Agla – Carretera de Cerralba km 1 (Cerralba) – 1.739 €/l

– Carretera de Cerralba km 1 (Cerralba) – 1.739 €/l Agla – A-357 km 33,2 (Casarabonela) – 1.758 €/l

– A-357 km 33,2 (Casarabonela) – 1.758 €/l E.S. Siles Aguilera – Carretera Salinas km 11,5 (Villanueva del Trabuco) – 1.759 €/l

– Carretera Salinas km 11,5 (Villanueva del Trabuco) – 1.759 €/l Dinergia – Plaza Constitución, 14 (Alameda) – 1.759 €/l

– Plaza Constitución, 14 (Alameda) – 1.759 €/l Los Remedios-Picasat – CA-9113 km 11 (Ronda) – 1.771 €/l

Precio de la gasolina hoy 12 de abril en Cádiz

Estas son las gasolineras y estaciones más económicas para repostar en Cádiz hoy domingo:

Gasolina 95

Ballenoil – Calle Cruz de las Carreras, 9 (Arcos de la Frontera) – 1.375 €/l

– Calle Cruz de las Carreras, 9 (Arcos de la Frontera) – 1.375 €/l Ballenoil – Avenida María Auxiliadora, 35 (Rota) – 1.379 €/l

– Avenida María Auxiliadora, 35 (Rota) – 1.379 €/l Ballenoil – Avenida Libertad, 26 (Rota) – 1.389 €/l

– Avenida Libertad, 26 (Rota) – 1.389 €/l Ballenoil – Carretera N-IV km 653,2 (El Puerto de Santa María) – 1.399 €/l

– Carretera N-IV km 653,2 (El Puerto de Santa María) – 1.399 €/l Ballenoil – Avenida del Perú, 1, P.I. Río San Pedro (Río San Pedro) – 1.399 €/l

– Avenida del Perú, 1, P.I. Río San Pedro (Río San Pedro) – 1.399 €/l Plenergy – Calle Perdiz, 1 (La Línea de la Concepción) – 1.405 €/l

– Calle Perdiz, 1 (La Línea de la Concepción) – 1.405 €/l Ballenoil – Alameda Solano, 18 (Chiclana de la Frontera) – 1.409 €/l

– Alameda Solano, 18 (Chiclana de la Frontera) – 1.409 €/l Plenergy – Avenida de los Descubrimientos, 35 (Chiclana de la Frontera) – 1.409 €/l

– Avenida de los Descubrimientos, 35 (Chiclana de la Frontera) – 1.409 €/l Petroprix Chiclana – Avenida del Mueble, 28 (Chiclana de la Frontera) – 1.409 €/l

– Avenida del Mueble, 28 (Chiclana de la Frontera) – 1.409 €/l Ballenoil – Avenida de los Descubrimientos, 64 (Chiclana de la Frontera) – 1.409 €/l

Gasolina 98

Alcampo – Calle Ronda Aurora Boreal, 3 (Jerez de la Frontera) – 1.593 €/l

– Calle Ronda Aurora Boreal, 3 (Jerez de la Frontera) – 1.593 €/l Es Coloso – Carretera Comarcal 233 km 5,8 (La Línea de la Concepción) – 1.599 €/l

– Carretera Comarcal 233 km 5,8 (La Línea de la Concepción) – 1.599 €/l Shell – A-480 km 25,8 (Jerez de la Frontera) – 1.599 €/l

– A-480 km 25,8 (Jerez de la Frontera) – 1.599 €/l Moeve – Carretera A-480 km 24,1 (Chipiona) – 1.607 €/l

– Carretera A-480 km 24,1 (Chipiona) – 1.607 €/l Repsol – Paseo Victoria Eugenia s/n (Algeciras) – 1.625 €/l

– Paseo Victoria Eugenia s/n (Algeciras) – 1.625 €/l Carrefour – Carretera Madrid-Cádiz km 653 (El Puerto de Santa María) – 1.629 €/l

– Carretera Madrid-Cádiz km 653 (El Puerto de Santa María) – 1.629 €/l Shell – Avenida del Mueble s/n (Chiclana de la Frontera) – 1.629 €/l

– Avenida del Mueble s/n (Chiclana de la Frontera) – 1.629 €/l Cepsa – N-340 km 134 (San Enrique) – 1.637 €/l

– N-340 km 134 (San Enrique) – 1.637 €/l Carrefour – Avenida de la Colonia, 9 (La Línea de la Concepción) – 1.639 €/l

– Avenida de la Colonia, 9 (La Línea de la Concepción) – 1.639 €/l Shell – Avenida Ronda Norte, 2 (La Línea de la Concepción) – 1.639 €/l

Diésel

Meroil – Carretera Sevilla-Ronda A-375 km 38,5 (Puerto Serrano) – 1.668 €/l

– Carretera Sevilla-Ronda A-375 km 38,5 (Puerto Serrano) – 1.668 €/l Ballenoil – Calle Cruz de las Carreras, 9 (Arcos de la Frontera) – 1.685 €/l

– Calle Cruz de las Carreras, 9 (Arcos de la Frontera) – 1.685 €/l Ballenoil – Avenida María Auxiliadora, 35 (Rota) – 1.735 €/l

– Avenida María Auxiliadora, 35 (Rota) – 1.735 €/l Ballenoil – Avenida Libertad, 26 (Rota) – 1.745 €/l

– Avenida Libertad, 26 (Rota) – 1.745 €/l Gacosur Barbate – Polígono El Olivar, parcela 5.1 (Barbate) – 1.747 €/l

– Polígono El Olivar, parcela 5.1 (Barbate) – 1.747 €/l Petroprix – Calle Real, 56 (Campamento) – 1.779 €/l

– Calle Real, 56 (Campamento) – 1.779 €/l Plenergy – Calle Perdiz, 1 (La Línea de la Concepción) – 1.779 €/l

– Calle Perdiz, 1 (La Línea de la Concepción) – 1.779 €/l Ballenoil – Carretera N-IV km 653,2 (El Puerto de Santa María) – 1.785 €/l

– Carretera N-IV km 653,2 (El Puerto de Santa María) – 1.785 €/l Petroprix – Calle Río Guadarranque, 1 (El Puerto de Santa María) – 1.785 €/l

– Calle Río Guadarranque, 1 (El Puerto de Santa María) – 1.785 €/l Petroprix – Calle Albert Einstein, 17 (Los Arenales) – 1.785 €/l

Precio de la gasolina hoy 12 de abril en Córdoba

A continuación, las gasolineras y estaciones más económicas para repostar en Córdoba hoy:

Gasolina 95

Ballenoil – Calle Ingeniería, 14 (La Carlota) – 1.405 €/l

– Calle Ingeniería, 14 (La Carlota) – 1.405 €/l Petroprix – Avenida Esteban de Cabrera, 8 (Córdoba) – 1.419 €/l

– Avenida Esteban de Cabrera, 8 (Córdoba) – 1.419 €/l Plenergy – Calle Lapislázuli, 10 (Córdoba) – 1.419 €/l

– Calle Lapislázuli, 10 (Córdoba) – 1.419 €/l Petroprix – Avenida Agrupación Córdoba, 25 (Córdoba) – 1.419 €/l

– Avenida Agrupación Córdoba, 25 (Córdoba) – 1.419 €/l Ballenoil – Calle Ejido del Valle s/n (Lucena) – 1.429 €/l

– Calle Ejido del Valle s/n (Lucena) – 1.429 €/l Cooperativa Lucena – Avenida de la Infancia, 15 (Lucena) – 1.429 €/l

– Avenida de la Infancia, 15 (Lucena) – 1.429 €/l Plenergy – Calle Concha Lago s/n (Lucena) – 1.429 €/l

– Calle Concha Lago s/n (Lucena) – 1.429 €/l Plenergy – Calle Espejo, 21 (Anjarón) – 1.429 €/l

– Calle Espejo, 21 (Anjarón) – 1.429 €/l Ballenoil – Avenida Libia, 34 (Córdoba) – 1.435 €/l

Gasolina 98

Repsol – N-4 km 384,8 (Alcolea) – 1.555 €/l

– N-4 km 384,8 (Alcolea) – 1.555 €/l Enerplus – Avenida de la Guardia Civil, 9 (Lucena) – 1.569 €/l

– Avenida de la Guardia Civil, 9 (Lucena) – 1.569 €/l Mirasierra – Carretera de Rute a Encinas Reales km 0,2 (Rute) – 1.595 €/l

– Carretera de Rute a Encinas Reales km 0,2 (Rute) – 1.595 €/l Shell – CO-6411 km 0,300 (Pozoblanco) – 1.629 €/l

– CO-6411 km 0,300 (Pozoblanco) – 1.629 €/l Shell – Carretera de Cabra, 31 (Lucena) – 1.629 €/l

– Carretera de Cabra, 31 (Lucena) – 1.629 €/l E.S. El Granadal – Avenida Azabache s/n (Córdoba) – 1.635 €/l

– Avenida Azabache s/n (Córdoba) – 1.635 €/l E.S. La Milana AGLA – A-339 km 24 (Priego de Córdoba) – 1.637 €/l

– A-339 km 24 (Priego de Córdoba) – 1.637 €/l Q8 – Carretera a Trassierra km 0 (Córdoba) – 1.639 €/l

– Carretera a Trassierra km 0 (Córdoba) – 1.639 €/l Avia – Calle Ancha s/n (Aguilar de la Frontera) – 1.639 €/l

– Calle Ancha s/n (Aguilar de la Frontera) – 1.639 €/l Carrefour – Carretera Madrid km 400 (Córdoba) – 1.639 €/l

Diésel

Cooperativa – Avenida de la Venta, 3 (Benamejí) – 1.662 €/l

– Avenida de la Venta, 3 (Benamejí) – 1.662 €/l Riosol – Ronda Norte s/n (Castro del Río) – 1.699 €/l

– Ronda Norte s/n (Castro del Río) – 1.699 €/l Almazaras de la Subbética – A-339 km 17,8 (Carcabuey) – 1.699 €/l

– A-339 km 17,8 (Carcabuey) – 1.699 €/l Cepsa – Calle Carrera Baja, 6 (La Rambla) – 1.708 €/l

– Calle Carrera Baja, 6 (La Rambla) – 1.708 €/l Ballenoil – Calle Ejido del Valle s/n (Lucena) – 1.729 €/l

– Calle Ejido del Valle s/n (Lucena) – 1.729 €/l Plenergy – Calle Concha Lago s/n (Lucena) – 1.729 €/l

– Calle Concha Lago s/n (Lucena) – 1.729 €/l Plenergy – Calle Espejo, 21 (Anjarón) – 1.729 €/l

– Calle Espejo, 21 (Anjarón) – 1.729 €/l La Salud – Calle Alfarería, 1 (Carchena) – 1.731 €/l

– Calle Alfarería, 1 (Carchena) – 1.731 €/l Enerplus – Avenida de la Guardia Civil, 9 (Lucena) – 1.739 €/l

– Avenida de la Guardia Civil, 9 (Lucena) – 1.739 €/l Cooperativa Lucena – Avenida de la Infancia, 15 (Lucena) – 1.739 €/l

Precio de la gasolina hoy 12 de abril en Granada

Si vives en Granada, estas son las gasolineras más baratas hoy domingo 12 de abril:

Gasolina 95

Petroprix – Avenida Primero de Mayo, 8 (Chauchina) – 1.469 €/l

– Avenida Primero de Mayo, 8 (Chauchina) – 1.469 €/l Petroprix – Avenida Valle del Fardes, 6 (Guadix) – 1.469 €/l

– Avenida Valle del Fardes, 6 (Guadix) – 1.469 €/l Minioil – Avenida Andalucía s/n (Cúllar Vega) – 1.479 €/l

– Avenida Andalucía s/n (Cúllar Vega) – 1.479 €/l Ballenoil – Camino de Ronda, 117 (Granada) – 1.479 €/l

– Camino de Ronda, 117 (Granada) – 1.479 €/l E.S. El Molino Atarfe Dos – Calle Ronda Lindarajas s/n (Atarfe) – 1.479 €/l

– Calle Ronda Lindarajas s/n (Atarfe) – 1.479 €/l E.S. El Molino Atarfe I – Polígono SI-9.2, 35 (Atarfe) – 1.479 €/l

– Polígono SI-9.2, 35 (Atarfe) – 1.479 €/l E.S. El Molino Maracena – Calle Cristóbal Ibáñez Encina, 11 (Maracena) – 1.479 €/l

– Calle Cristóbal Ibáñez Encina, 11 (Maracena) – 1.479 €/l Plenergy – Carretera GR-3304 s/n (Purchil) – 1.479 €/l

– Carretera GR-3304 s/n (Purchil) – 1.479 €/l Plenergy – Avenida de Andalucía s/n (Granada) – 1.479 €/l

– Avenida de Andalucía s/n (Granada) – 1.479 €/l Petroprix – Polígono PERI Cetarsa, 5 (Granada) – 1.479 €/l

Gasolina 98

Alcampo – C.C. Alcampo, Carretera de Jaén km 88 (Granada) – 1.599 €/l

– C.C. Alcampo, Carretera de Jaén km 88 (Granada) – 1.599 €/l AM97 Plus – Carretera Tovares km 1,4 (Valderrubio) – 1.599 €/l

– Carretera Tovares km 1,4 (Valderrubio) – 1.599 €/l Alcampo Motril – Avenida Salobreña s/n (Motril) – 1.599 €/l

– Avenida Salobreña s/n (Motril) – 1.599 €/l A. Aguaza – N-342 km 156 (Cúllar) – 1.609 €/l

– N-342 km 156 (Cúllar) – 1.609 €/l E.S. Ogicañas – Calle Granada, 56 (Ogíjares) – 1.611 €/l

– Calle Granada, 56 (Ogíjares) – 1.611 €/l EESS Gasóleos Ferrer – Polígono Castell de Ferro Fase III km 353,5 – 1.629 €/l

– Polígono Castell de Ferro Fase III km 353,5 – 1.629 €/l Cepsa – N-340 km 308 (La Herradura) – 1.635 €/l

– N-340 km 308 (La Herradura) – 1.635 €/l Cepsa – Polígono Industrial Almanjáyar (Granada) – 1.644 €/l

– Polígono Industrial Almanjáyar (Granada) – 1.644 €/l ASC Carburantes – N-432 km 429 (Atarfe, margen izquierdo) – 1.659 €/l

– N-432 km 429 (Atarfe, margen izquierdo) – 1.659 €/l ASC Carburantes – N-432 km 429 (Atarfe, margen derecho) – 1.659 €/l

Diésel

Gasolinera Granada La Palma – Carretera 340 km 342 (Carchuna) – 1.692 €/l

– Carretera 340 km 342 (Carchuna) – 1.692 €/l Alcampo Motril – Avenida Salobreña s/n (Motril) – 1.719 €/l

– Avenida Salobreña s/n (Motril) – 1.719 €/l Petroprix – Carretera Almería-Motril km 107 (Motril) – 1.729 €/l

– Carretera Almería-Motril km 107 (Motril) – 1.729 €/l GM Oil – Calle Santo Domingo, 23 (Motril) – 1.729 €/l

– Calle Santo Domingo, 23 (Motril) – 1.729 €/l El Grupo SCA – Calle Rambla Hileros s/n (Castell de Ferro) – 1.735 €/l

– Calle Rambla Hileros s/n (Castell de Ferro) – 1.735 €/l E.S. El Molino Atarfe I – Polígono SI-9.2, 35 (Atarfe) – 1.739 €/l

– Polígono SI-9.2, 35 (Atarfe) – 1.739 €/l Plenergy – Carretera Pinos Puente km 427 (Atarfe) – 1.739 €/l

– Carretera Pinos Puente km 427 (Atarfe) – 1.739 €/l Airport Granada – Carretera Aeropuerto km 0,5 (Santa Fe) – 1.741 €/l

– Carretera Aeropuerto km 0,5 (Santa Fe) – 1.741 €/l SAT La Caña – Carretera Vieja de Carchuna s/n (Puntalón) – 1.750 €/l

– Carretera Vieja de Carchuna s/n (Puntalón) – 1.750 €/l Haxx Puerto de Motril – Acceso La ZAL s/n (El Varadero) – 1.759 €/l

El mapa para ver las gasolineras más baratas

Ahora ya tienes todo el listado de las gasolineras de Andalucía en las que te va a resultar más económico repostar hoy domingo, pero si quieres hacer una consulta más detallada, de otro municipio por ejemplo, o quieres consultar otro día, te remitimos a la herramienta del Ministerio de Transición Ecológica y que no es otra que Geoportal gasolineras, donde tienes todos los precios tanto en formato de lista como en un mapa como el que vemos a continuación a modo de ejemplo de Granada.