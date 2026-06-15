Un hombre encuentra una cervatilla herida tras los incendios en Huelva y la adopta: Andreíta ahora vive con ellos y es «la reina de la casa»

La pasada semana, un incendio devastador en Villanueva de los Castillejos arrasó con todo a su paso. Muchos animales también sufrieron las consecuencias. Entre ellos, una cervatilla que encontraron Andrés Guerra y otro vecino de la zona. Gracias a ellos, hoy este animal se encuentra evolucionando positivamente de cara a volver a su hábitat natural.

Andreíta, tal y como ha sido bautizada, es una cervatilla de apenas unos días de vida. Fue localizada poco después de que el incendio afectara a los términos municipales de Villanueva de los Castillejos, San Bartolomé de la Torre y Gibraleón, llegando a arrasar más de 5.000 hectáreas de terreno forestal y agrícola.

Andrés Guerra, ganadero de la zona, encontró a la cervatilla en una zona afectada por el incendio. La misma se hallaba sola, desorientada y en una situación muy delicada. Con pocos días de vida, todo hace indicar que la pequeña se separó de la madre conforme avanzaba el fuego.

Estos incendios tan agresivos suponen un gran peligro para los animales de la zona. Sobre todo para aquellas recién nacidas, como Andreíta, quienes son muy vulnerables al no tener todavía la independencia y capacidad necesaria para escapar por sus propios medios. La cervatilla se recupera en Alosno (Huelva), donde está bien atendida, recibiendo alimentación y cuidados diarios. Su evolución está siendo favorable y la intención está clara: una vez pueda desenvolverse por sí misma, el animal volverá progresivamente a su entorno natural.

Un incendio devastador

El incendio obligó a desplegar un increíble dispositivo de extinción nunca antes visto en la provincia de Huelva. De hecho, tuvieron que intervenir centenares de efectivos, medios aéreos e incluso la Unidad Militar de Emergencias (UME). Cientos de vecinos tuvieron que ser desalojados debido a la rápida propagación del fuego.

Este incendio ha sido considerado el más importante que se ha registrado en Andalucía en este 2026, llegando a arrasar más de 5.000 hectáreas de terreno forestal y agrícola. Tras siete días de trabajo, el Plan Infoca ha dado por extinguido este domingo, 14 de junio, este incendio forestal que llevaba activo desde el pasado 8 del mismo mes. El fuego llegó a extenderse por Villanueva de los Castillejos, San Bartolomé de la Torre y Gibraleón. Todas ellas, localidades onubenses.