Sofocado un incendio junto al aeropuerto de Ibiza que puso en jaque a los servicios de extinción

Los servicios de emergencia han dado por extinguido el incendio agrícola declarado durante la tarde de este jueves en las inmediaciones del aeropuerto de Ibiza, un suceso que movilizó un importante dispositivo y generó momentos de preocupación por la proximidad de las llamas a varias viviendas y a una zona forestal.

El fuego se originó en una parcela rústica del entorno de es Codolar, en el municipio de Sant Josep de sa Talaia. En un primer momento, la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural catalogó el incendio como forestal, aunque tras evaluar la situación sobre el terreno rectificó la clasificación y confirmó que se trataba de un incendio agrícola al haberse iniciado en un terreno de cultivo próximo a una masa forestal.

La alerta se recibió poco antes de las cuatro de la tarde, lo que motivó la rápida intervención de los equipos de extinción para evitar que las llamas se propagaran hacia la vegetación cercana. Durante los primeros compases del incendio, una densa columna de humo fue visible desde distintos puntos del sur de la isla e incluso desde las inmediaciones del aeropuerto de Ibiza, lo que despertó la inquietud entre vecinos y conductores que transitaban por la zona.

Para combatir el fuego se desplegó un amplio operativo integrado por una autobomba, 17 bomberos forestales, entre ellos dos técnicos especializados, y tres agentes de Medio Ambiente del Ibanat. En la fase inicial de la intervención también participaron dos medios aéreos, que realizaron descargas para frenar el avance de las llamas y facilitar el trabajo de los efectivos que actuaban desde tierra.

Como medida preventiva, los servicios de emergencia ordenaron el desalojo de dos viviendas situadas junto a la finca afectada, mientras que varias personas fueron atendidas por inhalación de humo. Ninguna de ellas sufrió heridas de gravedad, según la información facilitada por las autoridades.

El incendio generó momentos de tensión entre los residentes de la zona, especialmente por la rapidez con la que el humo se extendió durante los primeros minutos. Algunos vecinos abandonaron temporalmente sus casas siguiendo las indicaciones de los equipos de emergencia, mientras otros permanecieron atentos a la evolución del operativo desde lugares seguros.

La cercanía del incendio al aeropuerto de Ibiza hizo que el dispositivo actuara con especial rapidez para evitar cualquier riesgo añadido, aunque no se registraron incidencias que afectaran al funcionamiento de la infraestructura aeroportuaria.

Tras varias horas de trabajo, los efectivos de extinción consiguieron controlar el perímetro y extinguir completamente las llamas, evitando que el fuego alcanzara la zona forestal colindante o provocara daños de mayor consideración. Las causas que originaron el incendio agrícola todavía no han sido confirmadas y serán objeto de investigación por parte de los técnicos competentes una vez concluyan las inspecciones sobre el terreno.