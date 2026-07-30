Colas kilométricas tras incendiarse un coche en la autopista del aeropuerto en dirección a Llucmajor

Un aparatoso incendio de un coche en la autopista del aeropuerto provocó durante la tarde de este jueves importantes retenciones en la Ma-19, en sentido Llucmajor, después de que un Seat Ibiza quedara completamente envuelto en llamas a la altura de Es Molinar.

El suceso se produjo a media tarde, cuando el turismo comenzó, por causas que todavía se investigan, a expulsar una intensa columna de humo desde la zona del motor. Al percatarse de la avería, el conductor reaccionó con rapidez, detuvo el vehículo en el arcén y logró salir del habitáculo apenas unos segundos antes de que el coche comenzara a arder.

Las llamas se propagaron con gran rapidez y, en cuestión de instantes, el vehículo quedó completamente calcinado, generando una densa humareda que era visible desde varios puntos de la bahía de Palma. La espectacular escena alertó a numerosos conductores que circulaban por la zona y que dieron aviso a los servicios de emergencias.

Hasta el lugar se desplazaron varias dotaciones de los Bombers de Palma, que sofocaron el incendio y evitaron que las llamas se extendieran a la vegetación o alcanzaran a otros vehículos. También acudieron efectivos de la Policía Local de Palma, la Guardia Civil de Tráfico y personal del Departamento de Carreteras del Consell de Mallorca, que colaboraron en la regulación del tráfico, la retirada del turismo calcinado y la limpieza de la calzada.

Asimismo, una ambulancia del SAMU-061 acudió a la zona de manera preventiva, aunque finalmente no fue necesaria su intervención, ya que el conductor consiguió abandonar el vehículo a tiempo y el incendio no provocó daños personales.

El siniestro obligó a restringir la circulación mientras los equipos de emergencia trabajaban en la extinción del fuego, lo que originó colas kilométricas en la autopista del aeropuerto. Las retenciones afectaron especialmente a la Ma-19 en dirección a Llucmajor y se extendieron también a la Vía de Cintura, donde el tráfico permaneció muy ralentizado durante buena parte de la tarde.

Las causas que originaron el incendio del coche en la autopista de Palma todavía se desconocen y serán investigadas. No obstante, las primeras hipótesis apuntan a un posible fallo mecánico. El turismo quedó completamente calcinado y tuvo que ser retirado por una grúa una vez que los bomberos extinguieron por completo las llamas y la circulación pudo recuperar progresivamente la normalidad.