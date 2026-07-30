Rebelión de funcionarios contra el nombramiento del marido de la ‘encubridora’ del ex fiscal general

La Federación de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (Fedeca), que agrupa a decenas de asociaciones de funcionarios de los cuerpos de élite, ha decidido impugnar ante el Tribunal Supremo el nombramiento como director general del Tesoro de Pablo Sánchez-Blanco, marido de la encubridora del ex fiscal general del Estado. Pilar Sánchez Acera, mano derecha de Óscar López, fue la persona que filtró a Juan Lobato el correo de la Fiscalía con datos confidenciales de la pareja de Isabel Díaz Ayuso y compareció como testigo en la causa que derivó en la condena del jefe del Ministerio Público para tratar, sin éxito, de salvarle del delito de revelación de secretos.

El escándalo es superlativo, porque el marido de Sánchez Acera no es funcionario y, en consecuencia, no puede ocupar el cargo de director general, salvo que el Ministerio de Economía de Carlos Cuerpo demuestre que entre los millares de funcionarios no hay ninguno capaz de cumplir con el perfil del puesto para el que ha sido nombrado Pablo Sánchez-Blanco.

No sólo se premia la lealtad al partido de Pilar Sánchez Acera, sino que se hace saltándose la ley, lo que revela hasta qué punto el muy cualificado y muy técnico Carlos Cuerpo ha decidido abrazarse al nepotismo y apartarse de los criterios de profesionalidad, agraviando, de paso, a los altos funcionarios del Estado con un nombramiento ilegal.

Porque la norma es taxativa: sólo se puede nombrar a un director general que no sea funcionario en casos excepcionales, cuando la naturaleza del cargo es tan particular que no hay nadie en la Administración facultado para ejercer sus funciones. Y, obviamente, ese no es el caso del marido de la ‘encubridora’ Pilar Sánchez Acera. De modo que el escándalo está servido. Lo peor de todo es que para su ascenso a director general del Tesoro no se ha tenido en cuenta el currículum de Sánchez-Blanco, sino los servicios prestados al PSOE por su señora esposa.