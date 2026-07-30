Las navieras cederán los datos de los coches que transportan a Mallorca para poder limitar su entrada el próximo verano

Las navieras cederán al Consell los datos de los coches que transportan a Mallorca para poder limitar su entrada el próximo verano. Esta medida permitirá que, una vez aprobada por el Parlament la Ley de Regulación de Afluencia de Vehículos en Mallorca, entre en vigor y pueda aplicarse de inmediato.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, acompañado por el consejero de Territorio, Movilidad e Infraestructuras, Fernando Rubio; el director insular de Movilidad, Rafel Oliver, y las principales empresas de transporte marítimo (Baleària, TRANSMED y GNV), han firmado los convenios de colaboración que permitirán contabilizar el número de vehículos que entran y salen de la isla.

En un plazo de 30 días, las navieras compartirán con el Consell de Mallorca la información recopilada durante los años 2024 y 2025, mientras que la del periodo de 2026 a la actualidad se enviará trimestralmente. Los acuerdos estipulan que el contenido a recoger incluye el número de entradas y salidas de vehículos, la diferencia neta diaria (resultado de restar las salidas de las entradas) y el saldo acumulado (la suma de las diferencias diarias).

Estos datos proporcionarán una imagen precisa de los flujos de vehículos que entran y salen de Mallorca a lo largo del año, teniendo en cuenta las diferencias estacionales.

De este modo, se facilitará la toma de decisiones sobre la regulación del acceso de vehículos para que se adapten a la realidad de Mallorca. El registro también permitirá disponer de datos sobre el tipo de vehículos que llegan a la isla, así como conocer el vínculo con los residentes.

Servicio público

Además, el Consell de Mallorca y las empresas de transporte marítimo han acordado que se colocarán paneles en los barcos y que se distribuirán folletos para informar a los viajeros sobre los puntos más saturados de la isla y otras recomendaciones, con la intención de facilitar la movilidad durante su estancia. Asimismo, los turistas podrán acceder a diferentes códigos QR donde podrán consultar las opciones de transporte público, el visor de incidencias en las carreteras del Consell de Mallorca o, incluso, el estado de los aparcamientos de la Serra de Tramuntana o las restricciones de acceso a Formentor.

Los acuerdos, que tienen una duración inicial de un año, establecen que las compañías navieras deben enviar datos estadísticos relacionados con el transporte marítimo de vehículos con origen o destino en la isla. Estos convenios responden a la necesidad de garantizar que las futuras medidas regulatorias se basen en datos verificados, objetivos y actualizados.

Por eso, el Consell de Mallorca ha establecido fijar un periodo inicial para la recogida y validación de información destinado a complementar el estudio de carga encargado el pasado 14 de julio. Así, tanto los acuerdos como el análisis de la capacidad de carga proporcionarán una base estadística contrastada para establecer el límite de vehículos que pueden llegar a la isla a partir de la próxima temporada.

Los convenios han sido firmados por el presidente de BALEÀRIA, Adolfo Utor; el director de Asuntos Públicos de TRANSMED, Miguel Pardo, y el delegado de GNV en España, Matteo Candía. La patronal se ha mostrado satisfecha con estos acuerdos.

Tras la firma de los convenios, el presidente Galmés ha indicado que «la prioridad de este Consell siempre ha sido mantener el compromiso de garantizar un modelo de movilidad que priorice a las personas, mejore la convivencia y reduzca las retenciones. Estamos comprometidos a construir un modelo de isla que siga siendo habitable para los residentes durante los próximos años».