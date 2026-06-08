El PP acelera y registra de urgencia la limitación de entrada de coches en Mallorca para que se apruebe este año

Estos plazos serían posibles si hubiera consenso entre los diferentes grupos. Igualmente, Sagreras se ha mostrado «convencido» de que Vox acabará apoyando la proposición de ley, después de que este grupo en el Consell se abstuviera.

Sagreras también ha arremetido contra los grupos de la izquierda, que reclaman celeridad en la tramitación de la ley, pero que, ha criticado, «en ocho años no fueron capaces ni de hacer el estudio de carga».

Vox se volverá a abstener

El grupo parlamentario de Vox se abstendrá previsiblemente en la votación de esta ley. Según ha esgrimido la portavoz, Manuela Cañadas, desde Vox comparten el diagnóstico de que «hay mucho caos» en las carreteras, pero no la medida.

En este sentido, Cañadas ha achacado el caos circulatorio a la falta de infraestructuras viarias, como ampliaciones de autopistas, carreteras o la creación de más aparcamientos.

«Es un problema más serio como para abordarlo con una prohibición de vehículos dentro del territorio nacional», ha subrayado en la rueda de prensa previa al pleno y tras ser preguntada por esta ley.

Críticas de Més per Mallorca y PSOE

Por su parte, el portavoz adjunto del PSIB, Marc Pons, ha afirmado que su grupo votará a favor, pero ha criticado que los efectos y resultados de esta regulación «no se verán esta legislatura».

El socialista ha reprochado que, a pesar de que la limitación de la entrada de vehículos fue uno de los primeros anuncios del PP de esta legislatura, «han ido dando vueltas al tema para dejar pasar el tiempo». «Es fruto de un cálculo muy pensado del PP que no tiene la valentía suficiente para aplicar con contundencia una medida que reclaman todos los ciudadanos», ha subrayado.

También ha lamentado los plazos el portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, quien ha acusado al PP de «vivir de los anuncios en lugar de políticas».

A su entender, el retraso es «inexplicable», puesto que el presidente insular presentó la ley en junio del año pasado y lo ha atribuido a que esta ley «dificultaba la convivencia con Vox». «No es una buena noticia que las leyes dependan del estado de las relaciones entre PP y Vox», ha concluido.