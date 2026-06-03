Los separatistas de Més per Mallorca cierran sin primarias ni debate interno sus candidaturas para 2027

No hubo, como suele suceder en algunas ocasiones, candidatos alternativos falsos. Los separatistas de Més per Mallorca esta vez han optado por meter la directa y ya han cerrado sin primarias ni debate interno alguno sus candidaturas para las próximas elecciones de mayo de 2027 al Ayuntamiento de Palma, Consell de Mallorca y Parlament balear.

En los tres casos hubo una sola lista con los números uno y dos que ha recibido el visto bueno de la denominada Comisión de Primarias de Més per Mallorca, que ha proclamado las candidaturas encabezadas por el coordinador general Lluís Apesteguia y Maria Ramon para el Parlament, Miquel Oliver y Marta Català para el Consell de Mallorca y de David Pujol y Xisca Mir al Ayuntamiento de Palma.

Las candidaturas deberán ser ratificadas por la militancia en una asamblea prevista para el próximo 13 de junio.

Durante una rueda de prensa en la plaza de las Columnas en Palma, el partido ha informado que la de Pujol y Mir ha sido la única candidatura presentada dentro del plazo establecido para concurrir al proceso de primarias.

Los candidatos han defendido que su propuesta aspira a conformar una candidatura de izquierdas «amplia, unida y valiente», abierta a la incorporación de personas vinculadas a los movimientos sociales, sindicales y al tejido asociativo de Palma.

En este sentido, han apelado a la necesidad de articular un proyecto que conecte la acción institucional con la movilización social, con el objetivo de construir una alternativa política para Palma.

Pujol, profesor y activista social, y Mir, geógrafa y también activista, han subrayado además su voluntad de sumar a la ciudadanía implicada en la vida social de la ciudad. Mir, que recientemente ha sido nombrada coordinadora de Més per Palma, formará tándem con Pujol como número uno y dos de la lista.

Para el aún concejal palmesano presidente de la Comisión de Primarias, Miquel Àngel Contreras, «Més siempre nos hemos caracterizado por ser una opción valiente y por poner a las personas y el medio ambiente en el centro. Seguiremos trabajando intensamente para construir una alternativa al desgobierno de PP y Vox con ilusión y esperanza·.

«Mientras ellos recortan derechos a unos servicios unos de la justicia social. Quiero felicitar a David Pujol y Xisca Mir por haber asumido este reto y en nombre de todo el partido les deseamos toda la suerte en esta nueva etapa, tendrán todo el apoyo de la militancia y de las personas que estaremos al lado”, ha afirmado Contreras.