Los dos separatistas ya derrotados en las urnas en 2023 repiten en las primarias de Més al Parlament para 2027

Los dos dirigentes separatistas ya derrotados en las urnas en 2023 repiten en las primarias de Més al Parlament: Lluís Apesteguia, que encabezaba la lista autonómica hace tres años, y Maria Ramon que iba de número cuatro.

Si hace tres años ya perdieron casi 2.000 votos (37.227) en esos comicios respecto a las elecciones de 2019, gobernando en coalición con socialistas y Podemos y haciendo seguimiento, como ahora también sucede con el PSOE de Pedro Sánchez o Francina Armengol, ambos han dado este fin de semana el paso para repetir como cabezas de lista en las autonómicas de 2027.

No por estar cantado, dado que en las filas de los separatistas mallorquines la palabra renovación ni figura en su diccionario, deja de ser sorprendente una decisión que el también coordinador de Més asegura haber tomado por sentir una «emoción renovada» y con «todos los aprendizajes» de sus tres años en el Parlament.

De este modo, ha señalado que lo hacen ahora con las ganas de «ir mucho más allá» de donde han llegado hasta ahora, ya que han considerado que Més per Mallorca es «capaz de salir a ganar».

Apesteguia ha defendido un partido «plenamente autónomo», con vocación de liderar un «cambio profundo» no solo dentro de las instituciones, sino en Baleares, la sociedad, la economía y la vida cotidiana de la gente, dado que su «gran ambición» es que «la gente que viva en Mallorca pueda vivir mejor».

«Un Més per Mallorca humilde, útil y al servicio del pueblo. Una fuerza política que ha sido capaz de imaginar futuros mejores y convertirlos en realidad pero que también sabe que le queda mucho para hacer y le tocará hacerlo mejor que nunca», han mantenido.

En ese sentido, ha argumentado que tendrán que poner encima de la mesa soluciones «nuevas y valientes» para garantizar que «todo el mundo pueda tener acceso a una vivienda digna», avanzar hacia un «decrecimiento turístico» y «apostar decididamente por otros sectores económicos», recuperar el uso social del catalán, «profundizar en la democracia y reforzar la confianza de la gente en la política y en las instituciones».

Los parlamentarios han reivindicado un Més per Mallorca que apueste por la «plena emancipación nacional de Mallorca» como herramienta «imprescindible» para «garantizar la justicia social, la igualdad y el futuro sostenible que se merecen».

Por estos motivos, han invitado a los militantes a ofrecerles su apoyo en forma de aval y a las personas ajenas a la formación a sumarse a Més per Mallorca porque «los proyectos que merecen la pena siempre se conjugan en plural».

«En medio de tanto de ruido, de los discursos de odio, de los retrocesos, de las renuncias y de las decepciones, tenemos que ser capaces de soñar. Nos merecemos la esperanza. Reivindicamos la ilusión», han concluido.