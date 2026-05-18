El chaqueteo de Més per Mallorca: iban con Maíllo pero ahora dicen que se identifican con Adelante Andalucía

Los independentistas de Més per Mallorca son la única formación política de Baleares que considera que los resultados de las elecciones andaluzas son extrapolables al archipiélago. A partir de ahí, el líder de los separatistas, Lluís Apesteguia, ha dado un volantazo a sus preferencias políticas.

Sumar formaba parte del conglomerado de partidos de izquierdas que impulsaban Por Andalucía y el diputado de Més en el Congreso forma parte del grupo de Sumar. Sin embargo, Maíllo se ha visto claramente superado por Adelante Andalucía. Es por eso que Apesteguía no ha tenido ningún reparo en repetir en varias ocasiones este lunes que «celebramos los buenos resultados de Adelante Andalucía, que es la izquierda soberanista andaluza con la que Més per Mallorca se identifica».

El ecosoberanista ha celebrado los resultados de Adelante Andalucía -que pasó de dos a ocho escaños-, destacando que estos comicios han demostrado «una vez más» que las izquierdas soberanistas «son las que tienen capacidad de crecimiento y de plantar cara a la derecha y extrema derecha».

Igualmente, ha invitado a los grupos de la izquierda que conforman el Gobierno de España a hacer una reflexión ante los «malos resultados» que encadenan en las últimas elecciones autonómicas en Extremadura, Aragón, Castilla y León y, ahora, Andalucía.

Según Apesteguia, los resultados de los comicios de este domingo son extrapolables a Baleares y, en caso de que en 2027 se dibuje un escenario similar en las Islas, ha afirmado que Més per Mallorca no facilitaría un gobierno en minoría del PP.

A diferencia de 2023, cuando los ecosoberanistas sí ofrecieron una abstención para investir a la popular Marga Prohens, el portavoz ha señalado que, tras las políticas impulsadas por el Govern y sus pactos con Vox, no es una opción que contemplen.

«Con esta carta de presentación, no», ha dicho, para después remarcar que primero el PP «tendría que recuperar la credibilidad perdida» al aprobar medidas que, a su entender, van en contra de los derechos lingüísticos, de las mujeres, del territorio y del colectivo LGTBI.