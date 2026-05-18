El PP pide el voto de la izquierda: «Si no queréis que Vox tenga incidencia en Baleares, votad al Partido Popular»

Los grupos parlamentarios de Vox y PP han celebrado los resultados de sus respectivos partidos en las elecciones andaluzas, confiando ambos en crecer en los próximos comicios en Baleares previstos para 2027. Para el portavoz popular, Sebastià Sagreras, la «principal lección» que dejan estas elecciones es que «el único voto que garantiza estabilidad, tranquilidad y moderación es el voto al Partido Popular».

Así, en la rueda de prensa previa al pleno del Parlament, ha apelado a los votantes de izquierdas que no quieren que los de Santiago Abascal condicionen o entren en los gobiernos: «El único voto posible de la gente que no quiere que Vox tenga incidencia es el Partido Popular».

Por su parte, la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, ha destacado al candidato de su partido a la presidencia de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, como «el gran triunfador» de los comicios de este domingo, destacando que en Baleares seguirán el mismo camino para crecer en 2027.

«Lo que Vox ha logrado en Andalucía lo seguiremos logrando aquí», ha reivindicado Cañadas, quien ha confiado en que su partido crezca hasta los diez o 12 diputados en las próximas elecciones autonómicas en 2027 (en las últimas logró ocho).

Juanma Moreno ha ganado las elecciones andaluzas de este domingo (53 escaños), pero sin mayoría absoluta (55) para gobernar sin ataduras. Moreno deja atrás su histórico resultado de hace cuatro años (58) y dependerá de Vox (15) para revalidar la Junta de Andalucía. El PSOE, con María Jesús Montero al frente, lleva al partido a su peor resultado (28). El sanchismo se anota una nueva derrota en el ciclo electoral que empezó en Extremadura, siguió en Aragón y Castilla y León, y culminará en las generales.

Con todo, se confirma la derechización total del gran bastión de los socialistas, comunidad que gobernaron sin rival durante 37 años. La distancia entre PP y PSOE, segunda fuerza, es amplísima, casi 20 puntos. El centroderecha acapara más del 55% de los sufragios.

A la izquierda del PSOE, la pugna se salda con una rotunda victoria de Adelante Andalucía (8) sobre Por Andalucía (5), la coalición de IU, Sumar y Podemos.