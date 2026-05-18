C Tangana arremete contra J Balvin tras su homenaje a Milkman: «Se te cae el pelo, payaso»

La polémica está servida en el mundo de la música después del enfrentamiento en redes de dos grandes de la música urbana actual como son J Balvin y C Tangana. Aunque no se sabía que hubiera mala relación entre estos dos artistas, el madrileño ha sacado todo lo que tenía guardado después de ver cómo el colombiano hacía un homenaje al productor musical y diseñador Milkman, cuyo nombre real es Óscar Botello. Balvin le nombró durante su último concierto en Ciudad de México con palabras de cariño, pero Pucho ha dejado claro en público que no le ha gustado nada este detalle y con un comentario le ha tachado de mentiroso.

«Lastimosamente ya no está con nosotros. No me pude despedir de ti, pero aquí estoy en tu tierra querida, hermano. En México, mandándole todo el amor, toda la fuerza para su familia, para sus padres, para sus hermanos y para toda la gente que lo ama y lo respeta. Agradecimiento a Milkman por todo lo que hiciste por nosotros, por la cultura, por el género», esas fueron las palabras de Balvin al mexicano, fallecido el pasado mes de febrero. Aunque no era un nombre muy conocido en España, se trataba de un productor muy conocido en el mundo urbano, habiendo compartido estudio y amistad con algunos de los nombres más potentes de la industria.

Según explicó el colombiano, con Milkman comenzó a trabajar cuando su carrera empezó a dar mucho de qué hablar fuera de su país, siendo pieza importante de álbums como Vibras y Energía, con los que dio el salto a éxitos mundiales. El mexicano fue el director creativo de aquellos proyectos, que además de por la música, destacaron por el uso de colores y una estética rompedora que se convirtió en seña de identidad del cantante.

Hasta ahora parecía que su relación había sido buena siempre, puesto que incluso cuando se produjo el triste fallecimiento Balvin le quiso recordar en sus redes sociales. Para terminar este homenaje, el cantante aseguró ante miles de personas que no pudo despedirse de él e incluso le llamó «hermanito». Esas palabras han sido recibidas con cariño por los fans, pero C Tangana ha querido dejar claro que no era tan bonita esa relación.

C Tangana explota con J Balvin

El madrileño ha reaccionado a los vídeos que dos medios de comunicación mexicanos han publicado en Instagram, destacando ese discurso de J Balvin. «Si hablamos de cómo le trataste cuando aún vivía se te cae el circo, payaso. Debería darte vergüenza», dice en uno de esos comentarios que están todavía visibles. El intérprete de Mi gente no ha querido entrar en esta polémica y ha preferido guardar silencio, continuando con su gira mexicana.

Milkman murió a comienzos de 2026

La salud del productor y diseñador mexicano empeoró de forma súbita en el pasado mes de febrero, cuando la cantante mexicana Belinda hacía una petición de ayuda para recaudar dinero para cubrir los gastos médicos de sus intervenciones. En aquel momento tuvo que ser intervenido en dos ocasiones de forma urgente, necesitando dinero y donaciones de sangre para intentar recuperarse.

Pese a los esfuerzos, el pasado 12 de febrero de 2026 era su propio hermano el que daba la triste noticia de su muerte, algo que pilló por sorpresa a todos sus amigos de la industria, por lo que se entiende que sufrió un problema repentino y no se trataba de una enfermedad que sufriese desde hacía tiempo.