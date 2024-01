C Tangana hace estallar a David Broncano en 'La Resistencia' por las preguntas clásicas:

Después de mucho tiempo La Resistencia ha vuelto a tener a C Tangana en su teatro para hablar de Esta ambición desmedida, el documental dedicado al cantante madrileño y que está nominado en los Premios Goya. Debido a que ahora mismo solo se puede ver en la plataforma Movistar Plus+, acudió junto al equipo con el que lo ha realizado.

La noche comenzó con el artista reconociendo que desde la última vez que pasó por el programa algunas cosas han mejorado, como por ejemplo el catering y el corte de pelo de Broncano. Este tema hizo que el presentador se fuese por las ramas y durante varios minutos hablase de sus cortes de pelo a lo largo de los años y de la técnica que tenía el peluquero de Orcera, su pueblo de Jaén.

Han pasado 4 años desde la última vez que vino @c_tangana y han pasado cosas en este programa, se tiene que notar el paso del dinero. pic.twitter.com/bP2YbgSKP7 — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) January 15, 2024

Tras recordar algunas de las anécdotas del cantante, a la entrevista se unió el equipo de Little Spain, responsables de la producción del documental. Santos Bacana, Cris Trenas y Rogelio González no dudaron en contestar a la preguntas clásicas sobre el dinero que tienen en el banco y las relaciones sexuales en el último mes, pero el protagonista de la entrevista se mostró más tímido.

«Estoy muy bien, la verdad. Estoy muy abierto emocionalmente, está siendo una experiencia nueva. Esta noche tengo una cita romántica», dijo intentando esquivar dar el dato que todos esperaban con ganas. David no se dio por vencido y trató de sacarle un dato más preciso: «Tus colegas han dado datos reales y se espera que tú también».

Que para decir @c_tangana que está más «disponible emocionalmente», tenga que hacer una faltada a Broncano, me parece 👌🏻 Esto es una mierda, si vamos de frente. Las entrevistas de verdad se hacen en otros programas. pic.twitter.com/HDDmgiQhzO — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) January 15, 2024

«La gente espera muchas cosas», siguió esquivando el asunto, pero el presentador continuó apretando para conseguir lo que estaba buscando: «Da un dato, ¿qué te cuesta?». Lo único que sacó del cantante fue una respuesta de lo más enigmática: «Somos una población muy envejecida, necesitamos gente joven para pagar las pensiones».

El documental gira entorno a su última gira El madrileño en la que triunfó por todo lo alto, pero lo cierto es que las cosas no fueron tan fáciles como parecen desde fuera. El proyecto era tan grande y con tanta gente sobre el escenario que hubo momentos en los que los números no daban para C Tangana.

→ @c_tangana: «Me podía haber arruinado» Si habéis ido a ver algún concierto de la gira, sabréis que eso iba sin mesura alguna. Así quedaba, que era la hostia. pic.twitter.com/GYzm39xLuQ — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) January 15, 2024

«Estuve a punto de arruinarme», admitía Pucho. Una mala noticia para el cantante, que ponía gran parte de sus ahorros encima de la mesa para que los conciertos se celebrasen, pero que para el documental daba un drama perfecto. Es por eso que los productores y realizadores, pese a ser sus amigos, en el fondo estaban disfrutando de los problemas que tenía.