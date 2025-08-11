Arancha de Benito estalla tras ser «víctima de un engaño»: «La situación es bastante grave»

No es ningún secreto que Arancha de Benito, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en una de las comunicadoras más reconocidas de nuestro país. A pesar de todo, en las últimas horas, ha sido noticia por algo que nada tiene que ver con cuestiones profesionales, ni mucho menos. A través de su perfil oficial en la red social Instagram, la madrileña ha querido compartir con sus seguidores lo que le ha ocurrido, para evitar que ellos caigan en una trampa similar. Se trata de algo que tiene estrecha relación con un concierto de Coldplay que se celebrará en el mítico Estadio de Wembley de Londres el próximo 22 de agosto. «Quería compartir con vosotros la rabia, la indignación y la impotencia que me ha creado una situación que estamos viviendo unos amigos y familias. Yo, especialmente, porque he sido la responsable», comenzó diciendo a sus seguidores de la mencionada red social.

Lejos de que todo quede ahí, quiso explicar con todo lujo de detalles qué le ha sucedido realmente. Así pues, hizo saber que tanto ella como sus amigas confiaron «en la hija de un directivo de una gran empresa musical a nivel nacional» para comprar unas entradas para el mencionado concierto de la banda liderada por Chris Martin. «Ella se ofreció para comprar las entradas a través de ella, y así compramos quince entradas para el concierto de Coldplay en Londres, que es el día 22», continuó explicando Arancha de Benito. Por si fuera poco, añadió algo más: «Ya teníamos billetes de avión pagados, hoteles para quince personas, entradas…» pero todo cambió de forma drástica cuando la madre de Zayra Gutiérrez decidió pedir a esa persona una factura. Cuando se la hizo llegar, la presentadora no tardó en darse cuenta de que se trataba de un documento falso.

«Debido a un incidente en un concierto de AC/DC, llamé a la empresa para verificar que las entradas fueran reales y me encuentro con la sorpresa de que son totalmente falsas», comentó a sus seguidores de Instagram. Por lo tanto, la situación comenzó a tonarse en una pesadilla. Sobre todo después de lo que le hizo saber la empresa de venta de entradas: «La factura estaba falsificada y, además, ellos no se hacen responsables porque no han sido el canal de venta».

Pero no todo queda ahí, ya que ha querido tirar de sinceridad para explicar a sus seguidores cómo se encuentra tras lo sucedido: «Espero que se solucione a tiempo, si no, tomaré medidas legales», explicó, mostrando cierta desesperación. Es más que evidente que se trata de un duro golpe, por haber confiado en alguien que ha acabado traicionándola.

Así pues, con el hecho de contar su historia, lo que pretende Arancha de Benito es evitar que más gente caiga en el mismo error que ella: «Siempre hay que comprar entradas por canales oficiales. La situación es bastante grave». De ahí que siempre se recomiende adquirir entradas por puntos de venta oficiales y evitar reventas, ya que lo más probable es que se trate de una estafa. ¡Hay que tener mucho cuidado!