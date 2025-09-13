Dani Rodríguez entona el «mea culpa»: «Me equivoqué»

«Me equivoqué». Dani Rodríguez ha vuelto a utilizar su cuenta en Instagram para pedir disculpas tanto a la afición del Mallorca como a sus compañeros y por supuesto al entrenador por los dos comunicados en los que criticaba los cambios de Arrasate en el partido ante el Real Madrid de la pasada jornada. «Os pido sinceras disculpas. Mi personalidad y mi ímpetu me han jugado una mala pasada», ha insistido el jugador gallego.

Éste es el texto íntegro del comunicado de Dani Rodríguez, que hoy ha vuelto a los entrenamientos tras una suspensión de empleo y sueldo de diez días.

«Queridos mallorquinistas,

Después de días muy duros, de mucha reflexión, quiero pediros disculpas de corazón por el error que cometí. Siendo fiel a mi educación y a mis valores, no debí nunca hacer esas dos publicaciones que solo han generado problemas.

Hoy en mi regreso a los entrenamientos con el equipo, he vuelto a pedir disculpas a mis compañeros y por supuesto al míster, al que he pedido perdón en privado.

En todos estos años aquí creo que he demostrado mi compromiso con este escudo, con el club y con vosotros. En esta ocasión, mi personalidad, mis ganas de competir, de ganar y mi ímpetu me han jugado una mala pasada, por eso os pido estas sinceras disculpas.

Sé que os pido algo difícil y entenderé si alguno no me quiere perdonar, pero yo seguiré dejándome la piel por el club de mi vida y por el lugar donde mi familia y yo somos muy felices. Han sido muy duros estos 10 días y por supuesto haber perdido la capitanía, la cual, en su día, recibí entre lágrimas… las mismas que juntos hemos derramado en momentos muy mágicos.

Visca el Mallorca!»