El traspaso de Koundé sigue creciendo cada año: el Barça aún sigue pagando al Sevilla por el francés

El Barcelona va ya camino de los cuatro años desde que cerró el fichaje de Jules Koundé por 50 millones de euros proveniente del Sevilla, allá por el verano de 2022 donde el club realizó varias operaciones de peso en el mercado. La del por aquel entonces central francés, hoy indiscutible lateral diestro, fue una de esas operaciones que caen de pie, indiscutible para cada entrenador que se ha sentado en el banquillo culé. Pero el traspaso de Koundé, lejos de duda de si fue rentable para las arcas del Barça, aún a día de hoy sigue aumentado su valor: el Sevilla pasa por caja cada año.

El traspaso de Koundé sigue creciendo temporada tras temporada por encima de los 50 millones fijos que abonó el Barça al Sevilla. Esa cuantía era fija pero el club andaluz se guardó una serie de variables con las que aumentar la cifra final a lo largo de diversos años. Koundé firmó inicialmente por cinco temporadas, hasta 2027, aunque en los últimos años y dado su rendimiento, el club le mejoró el contrato, ampliándolo hasta 2030.

Pero es ese 2027 la fecha clave en cuestión, ya que el Sevilla puede seguir aumentando el botín por Koundé hasta entonces a tenor de lo pactado y firmado con el Barça. El conjunto sevillano cerró la operación con una serie de variables que iban acorde al rendimiento del francés en el Barcelona, tomando como indicador los partidos y minutos jugados en estos. El francés ha sido uno de los grandes aciertos del Barcelona en este siglo y su participación ha sido mayúscula desde que llegó, para beneficio de los andaluces.

El Sevilla fijó, además de los 50 millones de euros fijos que pactó para cerrar la operación de Koundé con el Barça, un bonus de 2,5 millones de euros en base al rendimiento del jugador en el Camp Nou año tras año. Si el defensor disputaba al menos el 60% de los partidos oficiales de los culés este curso, con un mínimo de 45 minutos disputados en todos ellos, el conjunto andaluz desbloquearía este bonus adicional cada temporada, situación que se ha ido dando desde su desembarco en Barcelona.

En las últimas temporada este bonus se ha conseguido, por lo que el valor de Koundé ha crecido en 7,5 millones de euros, a razón de 2,5 kilos por cada una de las tres temporadas completas que lleva en el Barcelona. Esta temporada el francés ya suma 34 partidos disputados y va por el mismo camino que años anteriores, por lo que esa cuantía volvería a crecer a expensas del rendimiento del defensor en la temporada 26/27, la última en la que puede hacer caja con este bonus el Sevilla.

Cabe destacar que en estos momentos Koundé se encuentra lesionado debido a una lesión en el tercio medio del bíceps femoral del muslo izquierdo y estará de baja, al menos, hasta final de mes, por lo que se perderá algunos partidos. En cualquier caso, su baja temporal no hace peligrar la posibilidad de que alcance y cumpla el requisito de partidos y minutos que necesita el Sevilla para seguir haciendo caja a costa de Koundé y el Barça.