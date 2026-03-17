Laporta confirma que no seguirá como presidente del Barça después de 2031: «No seré como Putin o Maduro»

Joan Laporta ha confirmado que no seguirá siendo presidente del Barcelona después de 2031. Una vez que acabe su tercer mandato, ese que comenzará a partir del 1 de julio, tendrá que retirarse porque los estatutos del club así lo dictan. Serán sus últimos cinco años como presidente azulgrana.

«No voy a modificar los estatutos, es mi último mandato, no voy a hacerme un Putin o un Maduro», señaló Joan Laporta en Onda Cero, confirmando que no seguirá como presidente del Barcelona después de 2031. También mencionaba a Putin y Maduro para dejar claro que él no quiere ser un dictador y acomodarse en el sofá de la presidencia culé de por vida.

Los estatutos del Barcelona obligan a Joan Laporta a parar después de 2031 y él ya ha asegurado que no los modificará para perpetuarse en el cargo. El presidente culé ya acumula dos mandatos y el próximo 1 de julio comenzará su tercero tras arrasar en las elecciones del pasado domingo a Víctor Font. Un mandato que durará hasta 2031. Y en ese momento se acabará su vida como presidente.

Laporta y sus objetivos como presidente hasta 2031

Un mandato de cinco años que se avecina bestial para Joan Laporta, como bien él mismo ha anunciado y presagiado. El presidente azulgrana quiere terminar en 2031 su etapa como el mandatario más laureado en la historia del Barcelona. Y puede conseguirlo. «Vienen los años más ilusionantes de nuestras vidas», reclamó tras conocer la victoria.

Renovar a Hansi Flick ha sido su primera decisión en un mandato en el que terminará la obra del Camp Nou y lo coronará como su gran joya como presidente del Barcelona. Pero el gran objetivo de Laporta es devolver al equipo a ser el mejor del mundo volviendo a levantar la Champions League después de más de diez años sin lograrlo.