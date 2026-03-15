Font no se rinde: «Aceptamos la dura derrota, pero seguiremos luchando por un Barça diferente»

Víctor Font compareció ante los medios de comunicación a las afueras del Camp Nou para valorar su derrota de manera incontestable ante Joan Laporta en las elecciones del Barcelona. El candidato aceptó la derrota, pero confirmó que seguirá luchando por «un Barça diferente». Tampoco quiso mojarse, de momento, sobre la imagen de Laporta junto a los jugadores en plena jornada electoral.

«Quiero felicitar a Joan Laporta por una victoria incontestable en las urnas. Muchas gracias a todos los socios que se han movilizado y han demostrado al mundo que somos el mejor club. También agradezco a todos los socios que nos han apoyado en la candidatura del cambio. Es obvio que no son los resultados que esperábamos. Pero también esperábamos que la participación hubiese sido más alta de lo que ha sido. La institución debe profesionalizarse más. Estamos tristes, porque teníamos ilusión de cambiar el club. Es una lástima, pero aceptamos el resultado y le damos la enhorabuena al presidente Laporta», comenzó declarando Font ante los medios.

«Nosotros hemos defendido un Barcelona diferente, el que hemos estado explicando durante estas semanas. Una causa que seguiremos defendiendo. Es una causa noble, de país y que merece mucho la pena. Yo seguiré trabajando por esto», confirmó Víctor Font sobre su postura de cara a futuras elecciones.

«El resultado es muy duro. En caliente, es evidente que el resultado deportivo cuenta mucho. Retornar el Camp Nou también, aunque hay muchas cosas que no funcionan, y los socios nos lo transmiten», añadió el candidato de ‘Nosaltres’.

«Cuando no ganas unas elecciones con una diferencia grande, es una sorpresa. Pero las decisiones son de sus socios con sus votos. Y tendremos que analizarlo y extraer conclusiones», dijo Font ante la prensa frente al Camp Nou.

Sobre la celebración de Laporta junto a los jugadores en plena jornada electoral: «No es momento de valorar esto. Es mejor no valorar lo que ha pasado. Lo mismo con la foto de Lamine Yamal. Es momento de felicitar a los ganadores y aceptar la derrota. Seguiremos defendiendo nuestra causa, que va mucho más allá de un resultado del fútbol. Enriquece al club esto. En los próximos años, este debate continuará. Llevo años luchando para que este Barça sea diferente, creo mucho en esta causa, llegará este modelo y seguiré trabajando».