Así es la canción oficial del Mundial 2026: letra de ‘Dai Dai’, el tema de Shakira y Burna Boy

La cuenta atrás para el Mundial 2026 ya ha comenzado y uno de los anuncios que más repercusión ha generado entre los aficionados al fútbol y la música ha sido la presentación de Dai Dai, la nueva canción oficial de la Copa del Mundo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. La FIFA confirmó que el tema estará interpretado por la cantante colombiana Shakira junto al artista nigeriano Burna Boy.

El adelanto del sencillo ya ha provocado una enorme expectación en redes sociales y plataformas digitales. El videoclip teaser fue grabado en el emblemático Estadio Maracaná y muestra múltiples referencias visuales vinculadas a la historia de los Mundiales, incluyendo antiguos balones oficiales y coreografías inspiradas en el ambiente futbolero.

La artista colombiana vuelve así a asociarse con la FIFA después del enorme impacto internacional que tuvieron canciones como Waka Waka en Sudáfrica 2010 o La La La en Brasil 2014. Ahora, con Dai Dai, buscará repetir el éxito de aquellos himnos mundialistas que quedaron marcados en la memoria de millones de aficionados.

Cuál es la canción oficial del Mundial 2026

Dai Dai será el himno oficial del Mundial 2026. La canción fue presentada mediante un breve avance audiovisual compartido por Shakira y la FIFA, donde se escucha parte del estribillo y se muestra parte de la coreografía de las canción, con Shakira y todo su equipo de bailarines.

El título del tema tiene origen en una expresión italiana muy utilizada en el deporte y que puede traducirse como «vamos, vamos» o «dale, dale». Precisamente esa idea motivacional aparece reforzada en el coro con frases en distintos idiomas como «dai dai», «let’s go» o «dale», en español, buscando transmitir un mensaje global y universal de unión alrededor del fútbol.

El adelanto mezcla sonidos latinos, pop y afrobeats, una combinación que mantiene la línea festiva y energética de otros himnos mundialistas interpretados por la cantante colombiana. En el vídeo promocional, además, se observa a Shakira rodeada de bailarines y luciendo referencias visuales a selecciones como Colombia, Argentina o Estados Unidos.

Otro de los elementos destacados del teaser es la presencia de diferentes balones históricos de la Copa del Mundo. Aparecen modelos utilizados en Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, además del nuevo balón oficial del torneo de 2026, denominado Trionda.

Letra de Dai Dai, la canción de Shakira

El adelanto compartido por la cantante colombiana permite escuchar parte de la letra oficial de Dai Dai, que mezcla frases en inglés con expresiones futboleras utilizadas internacionalmente.

Oh-eh-oh-eh, eh-oh-eh

Oh-eh-oh-eh, eh-oh-eh

Knew from the day you were born

Here in this place, you belong

You’ve been this brave all along

What broke you once made you strong

Dai, dai, we go, dale, ale, let’s go

Dai, dai, we go, dale, ale, let’s go

Dai, dai, we go, dale, ale, let’s go

Dai, dai, we go, dale, ale, let’s go

La traducción al español difundida junto al avance mantiene el mensaje de superación y pertenencia que busca transmitir el tema:

Supe desde el día en que naciste

Que aquí es donde perteneces

Has sido valiente todo este tiempo

Lo que una vez te rompió te hizo fuerte

El vídeo finaliza con la frase «We Are Ready” (estamos listos)», mientras el estadio aparece iluminado con fuegos artificiales y sonidos de aficionados. Todo ello forma parte de la estrategia visual y musical con la que la FIFA pretende impulsar el ambiente previo al Mundial 2026, el primero de la historia con 48 selecciones participantes.