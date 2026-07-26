Mapa de todas las poblaciones evacuadas y confinadas por los incendios en Ávila este domingo
La ola de incendios forestales en España ha obligado a evacuar o confinar a más de 116.000 personas
La ola de incendios forestales en España ha obligado a evacuar o confinar a más de 116.000 personas, afectando principalmente a las comunidades de Madrid, Castilla y León (Ávila), Castilla-La Mancha (Toledo) y la Comunidad Valenciana (Castellón). Actualmente, hay más de 29.000 personas confinadas en sus hogares en España debido a la densa nube de humo y pavesas provocada por la ola de incendios.
Estas son poblaciones afectadas según las directrices oficiales de los servicios de emergencia, operativo comandado por la UME en Madrid y Ávila:
Ávila
El incendio originado en Burgohondo mantiene una situación crítica en el Valle del Tiétar, sumando cerca de 38.000 afectados.
- Sotillo de la Adrada
- Navahondilla
- Casillas
- Santa María del Tiétar
- La Adrada
- Piedralaves
- Casavieja
- Burgohondo
- Pedro Bernardo
- Hoyo de Pinares
- Villanueva de Ávila
- Fresnedilla
- Higuera de las Dueñas
- Gavilanes
- Mijares y la urbanización La Atalaya (El Tiemblo)
Municipios confinados
- El Tiemblo
- Cebrero
- Navaluenga
Toledo
La extensión del fuego hacia el sur ha provocado desalojos preventivos hacia Talavera de la Reina. Los municipios evacuados
- Sartajada
- Almendral de la Cañada
- La Iglesuela del Tiétar y las urbanizaciones El Pinar y El Romillo (en Almorox).
- Castellón (Comunidad Valenciana)
Comunidad de Madrid
A causa de los incendios se han registrado más de 34.000 evacuados y unos 21.000 confinados en la región. Los municipios evacuados son:
- Chapinería
- Navas del Rey
- Colmenar del Arroyo
- Fresnedillas de la Oliva
- Robledo de Chavela
- Navalagamella
- Aldea del Fresno
- Zarzalejo
- Cadalso de los Vidrios
- Cenicientos, Rozas de Puerto Real
- Pedanía de Peralejo
- Camping de El Escorial.
Municipios confinados
- San Martín de Valdeiglesias
- Villa del Prado
- Pelayos de la Presa
- Valdemaqueda.
La Vall d’Uixò
El virulento incendio declarado en la población alicantina ha afectado a 15.000 personas. Los municipios evacuados son:
- La Vilavella
- Artana
- Eslida
- desalojo por proximidad de diversas pedanías o barrios específicos como la Colonia San Antonio (Texas).
Municipios confinados
Vall de Uxó
León
En la provincia leonesa han sido evacuados unos 20 vecinos en la localidad de Murias de Ponjos.
Cáceres
Evacuados preventivamente 16 menores de un campamento en Cuacos de Yuste.