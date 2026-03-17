Primer gol de Laporta tras ser reelegido como presidente: Flick renovará con el Barça hasta 2028

Joan Laporta ya ha marcado su primer gol tras ser reelegido como presidente del Barcelona en su tercer mandato después de lograr la renovación de Hansi Flick hasta 2028. El entrenador alemán acababa su contrato en 2027 y atarlo un año más era una prioridad. El presidente culé también garantizó la continuidad de Deco, su otro gran pilar en materia deportiva.

«La intención que tenemos todos es renovar. Acaba en el 2027 y siempre queremos que trabaje con un año más de contrato por delante. Hansi también está a favor. Vamos a anunciar su renovación lo antes posible porque creemos que es lo mejor», señaló Joan Laporta, confirmando su primer gol como presidente reelegido con esta renovación de Hansi Flick.

La renovación de Hansi Flick ya es un hecho, aunque falta que sea oficial. Pero Laporta también garantizó que Deco seguirá: «Me gustaría que Deco siguiera. Hace un trabajo extraordinario y hacen un tándem muy bueno con Flick. Se llevan muy bien personalmente y también profesionalmente, y eso no es fácil porque los dos saben mucho de fútbol. Espero que Deco esté de acuerdo en continuar. Creo que sí. Deco es más reservado e introvertido. Sufre mucho con su trabajo, pero le gusta y debe seguir. Estamos muy bien con los dos y nos van a traer éxitos».

«Hansi respeta mucho el estilo genuino del Barça y aporta variantes de un profesional de exigencia máxima. Ha hecho que el equipo funcione con los mismos jugadores que no funcionaban antes. Ha dado un impulso al equipo por su claridad a la hora de exponer lo que piensa. Se explica muy claro y tiene mucha personalidad con lo que dice, al estilo de Rijkaard y Guardiola. Hay veces que puede estar no contento por su exigencia», añadió Joan Laporta sobre Flick en una entrevista en Rac1.

«Está muy a gusto en la ciudad y en el club. Lo tiene todo organizado aquí y me encantaría que estuviese los próximos cinco años. Por ahora, lo prorrogaremos un año más», culminó Joan Laporta, deseando que Flick esté hasta 2031 junto a él.