Los manifestantes propalestinos han tomado el Puerto de Navacerrada al paso de la Vuelta con banderas de Palestina para intentar boicotearla. Pero la gente del municipio de Navacerrada respondió a esos cánticos y comenzó a gritar «¡fuera, fuera!», abroncando así los palestinos que estaban protestando en la penúltima etapa de la ronda española.

Además, la organización de la Vuelta a España ha recortado cinco kilómetros de la última etapa por las manifestaciones. Decenas de manifestantes acudieron en masa al Puerto de Navacerrada con banderas de Palestina para protestar por lo que está sucediendo en Gaza.