La Vuelta a España recorta cinco kilómetros de la última etapa y no pasará por Aravaca

La organización de la Vuelta a España ha decidido recortar cinco kilómetros la última etapa que se disputará este domingo 14 de septiembre entre Alalpardo y Madrid, de 108 km. No pasará de esta manera la última etapa por Aravaca intentando evitar problemas con la seguridad, ya que hay muchas protestas propalestinas convocadas durante todo el recorrido. La decisión se debe a «motivos de tráfico, para evitar pasar por la A 6», según fuentes de la Vuelta.

«Solo ha habido un pequeño cambio en el recorrido previo al circuito final de la última etapa de la Vuelta a España, eliminando el paso por Aravaca, lo que reduce en unos 5 km la etapa», señala la Vuelta a España en un comunicado publicado este sábado antes del inicio de la penúltima etapa.

Este sábado 13 de septiembre se disputa la vigésima etapa entre Robledo de Chavela y La Bola del Mundo, de 164,8 km, en medio de grandes medidas de seguridad por la oleada de protestas propalestinas que están marcando la presente edición. Radicales propalestinos han hecho efecto llamado por redes sociales para llevar a cabo diversas protestas por casi todo el recorrido.

«Todo está por decidir ante esta penúltima jornada de carrera en la Sierra de Madrid, un verdadero reto de montaña que, con cinco puertos puntuables, se convierte en la etapa con más desnivel positivo acumulado (4.226m) y también acabada en el punto más alto del recorrido (la Bola del Mundo, 2.251m). Con sus rampas imposibles después de la cima del Puerto de Navacerrada, que se superará dos veces en el día de hoy, el puerto madrileño tiene todos los ingredientes para ofrecer un gran último capítulo para decidir la clasificación general de La Vuelta 25. Será una etapa 164,8 kilómetros que se pondrá en marcha a las 13:00h con el recorrido neutralizado desde Robledo de Chavela», señala la Vuelta a España sobre el recorrido de la penúltima etapa de este sábado por la Sierra madrileña.