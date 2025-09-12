Vingegaard araña tiempo a un dormido Almeida en el renacer de Philipsen en Guijuelo

Jasper Philipsen aprovecha la penúltima oportunidad de los sprinters en esta Vuelta a España para sumar su tercer triunfo en Guijuelo. No ganaba desde la primera semana, había pasado a un segundo plano y durante la etapa estuvo más bien tapado. Pero un kilómetro de gran trabajo de su equipo le sirvió para no tener rival en la línea de meta. Además, una jornada propicia para que no hubiera sorpresas, Vingegaard la dio y endosó cuatro segundos a Almeida en la general, al pillar la bonificación en el sprint intermedio.

La Vuelta se acerca peligrosamente a Madrid, donde concluye este domingo con la habitual etapa con final en Cibeles, y lo hacía con la etapa previa a la guerra final entre Vingegaard y Almeida por el triunfo. Una etapa entre Rueda y Guijuelo teóricamente tranquila y que el UAE Emirates se lo tomó como tal, olvidándose por completo de seguir al líder de la carrera, que lo aprovechó.

El Visma aprovechó el descuido del conjunto emiratí, que estaba a mitad de pelotón, para lanzar a Vingegaard hacia el sprint intermedio en Salamanca, donde arañó cuatro segundos de bonificación. Cuando los hombres de Almeida quisieron reaccionar, ya era tarde. Jakub Otruba, del Caja Rural, pasó en primer lugar, al ir escapado, mientras que el danés fue segundo, con su compañero Jorgenson tercero.

Cuatro segundos que de lo más valiosos de cara a una general que llega muy apretada a la última etapa de montaña en la sierra madrileña, con final en la Bola del Mundo tras subir en dos ocasiones el Puerto de Navacerrada. Pudo ser peor. Amenazaban abanicos en el tramo final de la etapa, cuando se iban aproximando a Guijuelo, y los del UAE volvían a soltar la rueda de Vingegaard.

Apretaban entonces los Alpecin y Vingegaard aprovechaba para meterse en el corte. Tenían que volver a acelerar el ritmo los del equipo de Almeida para cerrar el hueco. Lo hacían por medio de un Vine que se desfondó para llevar a su líder con el grupo cabecero, evitando que los abanicos resolvieran la general antes de llegar a la etapa decisiva en la Sierra de Guadarrama.

Se llegó sin más sobresaltos a Guijuelo. Allí estaba establecido el sprint en una zona que, aunque picaba para arriba, era idónea para ver otra lucha entre Pedersen y Philipsen. Los dos mejores velocistas del pelotón volvían a jugarse la etapa, aunque sin olvidarse de otros candidatos como Vernon, Aular o Turner.