Philipsen vuelve a reinar al sprint en la Vuelta ganando en Zaragoza

Jasper Philipsen consigue en Zaragoza su segundo triunfo en esta Vuelta a España. En un ajustadísimo sprint, el belga sufrió para remontar posiciones y terminar imponiéndose en la línea de meta. Partía desde muy atrás, por la parte derecha, cogió la rueda de Coquard y encontró el hueco para irse hacia el interior. Volvió a quedarse prácticamente encerrado contra el vallado, pero finalmente encontró la forma de superar a Viviani para certificar una vez más que es el mejor velocista del pelotón sin apenas discusión.

Primer respiro para el pelotón después de los dos primeros asaltos en montaña, donde no se volverá hasta el martes, con la subida a la estación de Larra-Belagua, en Navarra. El paso por los Pirineos se interrumpió en esta octava etapa, en la que el pelotón bajó hacia Zaragoza. Allí acababa la etapa, totalmente llana, en la que aparecían de nuevo opciones para un Philipsen que en el último sprint había sido cerrado por su propio compañero. Una etapa propicia para él y también para un Pedersen que ostentaba el liderato de la clasificación por puntos.

Pese a ser una etapa teóricamente tranquila para el pelotón, había riesgo de abanicos en su tramo final, llegando a la capital aragonesa. Algo que ponía en alerta a los favoritos de la carrera para no quedarse descolgados por culpa del viento. Al final, quedó en eso, sólo en alerta, puesto que no sucedió absolutamente nada.

Lo único destacable antes de la llegada a Zaragoza fue la escapada de Joan Bou, Sergio Samitier y José Luis Faura, que estuvieron en cabeza durante toda la carrera. Se escaparon en el primer kilómetro y, aunque lograron tener varios minutos de ventaja, la situación estuvo en todo momento controlada por el pelotón. No era el día para que triunfara y así se encargaron de hacerlo los hombres de Alpecin e Israel-Premier Tech.

Eso sí, entraron en cabeza a Zaragoza y entraron por delante en el primer paso por meta. Pero a 17 kilómetros de meta, durante el recorrido por medio de la ciudad, les terminaron de dar caza. Quedaba todo, por tanto, a la espera del sprint final, con Pedersen y Philipsen como favoritos para la victoria de etapa, siempre y cuando no hubiera ningún ataque en el repecho a 10 kilómetros del final, en el que Ayuso se dejó llevar y se descolgó del pelotón.

De esta forma, Torstein Traeen se aseguraba mantener un día más el rojo. El líder de la carrera seguía al frente de la general por tercer día consecutivo, después de conseguir mantenerlo en Cerler, tras conseguirlo en la primera etapa pirenaica. Este domingo, antes del primer descanso, volverán a subir a otra estación de esquí, en este caso en La Rioja, puesto que la novena etapa termina en Valdezcaray.