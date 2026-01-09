El Barcelona se beneficia de los horarios con 31 horas más de descanso que el Real Madrid en una sola semana

El Barcelona contará con mucho más de un día de descanso que el Real Madrid en la próxima semana. Con los horarios ya en liza de la próxima ronda de la Copa del Rey, teniendo en cuenta la disputa de la Supercopa y la jornada de Liga del fin de semana del 17-18 de enero, las cuentas salen muy favorables para los culés: 31 horas más de descanso en una única semana.

El Real Madrid es el gran perjudicado de los horarios configurados por la Real Federación Española de Fútbol y de la Liga, en un claro perjuicio con el otro gran candidato a todos los títulos, un Barcelona que tendrá en una sola semana, 31 horas extra de descanso en sus piernas.

Pero vamos por partes. El Real Madrid tendrá solamente 134 horas de descanso. Entre el partido de Supercopa que se jugará este domingo a las 20:00 horas frente al Barcelona hasta el próximo miércoles, cuando jugarán en el Carlos Belmonte ante el Albacete a las 21:00 horas en la siguiente ronda de Copa del Rey, lo que suponen tan sólo 71 horas de descanso. Por otro lado, entre éste duelo copero y el choque del próximo sábado en el Santiago Bernabéu ante el Levante de Liga tendrán incluso menos descanso, ya que los blancos juegan a las 14:00 horas, lo que da un resultado de 63 horas de descanso para este total de 134 horas.

¿Y cómo están las cuentas del Barcelona? Pues mucho mejor en términos de descanso y horarios. Como explicábamos, el cuadro culé tendrá 31 horas extra de reposo entre partido y partido en la próxima semana con respecto al Real Madrid en pleno Tourmalet competitivo.

Para empezar, entre el Clásico de Supercopa de España ante el Real Madrid y su duelo copero de octavos de final ante el Racing de Santander en El Sardinero habrá nada más y nada menos que 95 horas de descanso, ya que juega el jueves 15 de enero a las 21:00 horas ante los santanderinos. Por otro lado, entre éste y el choque ante la Real Sociedad del domingo en Anoeta, tendrán 70 horas, ya que juegan a las 21:00 horas del domingo. Sumando ambos descansos durante la semana, serán un total de 165 horas, 31 más con respecto a las 134 de los madridistas.

De hecho, el Real Madrid no jugará ninguno de estos partidos con el descanso exigido por parte de la FIFA, que también recomiendan desde la Asociación de Futbolistas Españoles, la AFE. La polémica del pasado año parece no haber tenido su efecto, ya que se vuelven a superar ese mínimo de 72 horas de descanso entre partido y partido. Los blancos jugarán con 71 y 63 horas los partidos de la próxima semana entre Supercopa, Copa y Liga.

El Barça tampoco jugará con el descanso mínimo el duelo en Anoeta ante la Real Sociedad, aunque vendrá de un holgado parón de 95 horas, casi un día extra de descanso entre la final de la Supercopa de España y el partido copero del jueves. Una vez más, el calendario beneficia a los culés en un momento de la temporada en el que las piernas pesan y los títulos comienzan a ganar peso.