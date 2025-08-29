Juan Ayuso se reivindica con un triunfazo en Huesca en la Vuelta a España

Menudas 24 horas para Juan Ayuso. De perder sus opciones en la clasificación general de la Vuelta a España 2025 (10 minutos por debajo del líder) en una fatídica ascensión en Andorra a arañar un gran triunfo en la etapa 7 este viernes en Huesca. Con un brutal ataque a por la victoria, el ciclista catalán se impuso a Marco Frigo (Israel Premier Tech) por 1 minuto y 15 segundos y al también español Raúl García Pierna (1:21).

El catalán se ha desquitado de este modo de su mal día de este jueves que le dejó sin opciones para la general después de meterse en la escapada de la jornada y lanzarse en solitario cuando restaban 11 kilómetros para la meta. Por detrás, en el grupo de favoritos, del que se ha vuelto a descolgar el español Mikel Landa (Soudal-Quick Step), apenas ha habido pelea, con el portugués Joao Almeida (UAE) siendo el único en probar suerte, y Traeen mantendrá un día más el liderato.

Ayuso buscó desquitarse del jueves ya desde el principio y fue ambicioso en busca de hacerlo con un anímico triunfo. Por ello, sabedor del control que ejercería el Visma, como reconoció tras su triunfo, decidió atacar pronto, en el larguísimo Port del Cantó, de primera categoría. El catalán logró coger ventaja, pero tras coronar en solitario, en el descenso no pudo evitar que fuese alcanzado por una docena de corredores entre ellos su compañero Jay Vine, ganador en Pal, y con García Pierna.

Este numeroso grupo logró amasar una buena ventaja siempre controlada por el Visma, que dejó hacer a los fugados, que llegaron con una buena renta para afrontar la subida a Cerler, no excesivamente dura excepto en sus rampas iniciales y donde la ausencia de batalla por detrás terminó favoreciendo a Ayuso.

Ayuso se corona en Aragón

El catalán se lanzó al ataque al pie del puerto y a su rueda se enganchó únicamente el italiano Frigo. Sin embargo, su compañero no le acompañaría demasiado y cedería terreno ante el ímpetu del ganador del Tirreno-Adriático, para descolgarse y unirse a García Pierna en el intento infructuoso de dar caza al del UAE.

Pero Ayuso no dio tregua y nunca permitió que su ventaja estuviese comprometida para ganar con tranquilidad en Cerler como hiciesen otros compatriotas como Laudelino Cubino (1987), Pedro Delgado (1989), José María Chava Jiménez (1998) y Roberto Laiseka (2005), ganar su segunda etapa en una grande tras la lograda también este 2025 en el Giro de Italia y la tercera consecutiva en La Vuelta de su formación tras las de la crono por equipos y la de Vine.

Entre el grupo de favoritos, el UAE fue el único que lo probó. El equipo de Joxean Matxin le quitó el tren de cabeza al Visma y Joao Almeida intentó atacar, encontrando la rápida respuesta del danés Jonas Vingegaard y el resto de favoritos, entre los que no pudo estar de nuevo un Landa que cedió en la meta un minuto y se aleja del podio.

Tras este ataque, tranquilidad sólo rota por otro UAE como el español Marc Soler. De este modo, Traeen mantiene el liderato con 2:33 sobre Vingegaard y 2:41 sobre Almeida. Este sábado se disputará la octava etapa de esta Vuelta, ya completamente llana y buena oportunidad para los velocistas, con salida en Monzón Templo y llegada en Zaragoza tras 163,5 kilómetros y con la amenaza del posible viento.