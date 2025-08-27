Vingegaard recupera el liderato de la Vuelta en Figueras con Ayuso muy cerca

Jonas Vingegaard recuperó el liderato de la Vuelta a España 2025 en la quinta etapa celebrada este miércoles en la contrarreloj por equipos en Figueras, la primera en nuestro país de la carrera ciclista. El de Visma, pese a que los suyos no ganaron la prueba, sino el UAE Emirates de Juan Ayuso, que se acerca en la general, arrebató el primer puesto a David Gaudu, que le había destronado el pasado martes.

El UAE ganó una contrarreloj por equipos disputada sobre 24,1 kilómetros con salida y llegada en Figueras, en la que el español Ayuso se ha quedado a ocho segundos de coger un liderato en la general que vuelve a ser del danés de Visma. La lluvia del comienzo de la jornada dio paso a un desenlace soleado y con ese triunfo del equipo emiratí en 25:26.25, a razón de 56,8 km/h.

Eso sí, la actividad deportiva se interrumpió durante los primeros compases del Israel Premier Tech, cuando unos manifestantes ocuparon la carretera con una pancarta de apoyo a Palestina debido a la guerra en Gaza. Eso obligó a los corredores a aminorar el ritmo e incluso algunos de ellos tuvieron que poner pie en tierra.

Tras ese percance, el conjunto israelí acabó a 54′ segundos de un UAE sólido y constante en su ritmo, habiendo cazado in extremis el tiempo de Lidl Trek (a 9 segundos) para evitar que el italiano Giulio Ciccone se enfundase el maillot rojo de líder general.

En las pedaladas definitivas, la batalla entonces se había centrado en sí el Visma con un ciclista menos en su plantel iba a aguantar su cadencia. Y aunque Vingegaard y compañía se quedaron a 8 segundos del UAE, salvaron el liderato para el competidor danés con precisamente 8 segundos de renta sobre Ayuso y sus compañeros Joao Almeida y Marc Soler.

Ayuso se queda a 8 segundos de Vingegaard

El Lidl Trek ocupó finalmente la tercera posición de la etapa a 9 segundos del equipo vencedor y el Red Bull BORA hansgrohe terminó en el cuarto puesto, en su caso a 12 segundos y sin acusar en exceso la caída del italiano Matteo Sobrero después de haber chocado con la rueda de un compañero.

De cara al jueves, la sexta etapa de esta edición masculina número 80 de la Vuelta recorrerá 170,3 kilómetros, con su salida en Olot y con su llegada en la andorrana estación de esquí de Pal-Arinsal, cuya ascensión al Sector Pal volverá 15 años después a la grande española.