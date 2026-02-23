El Grupo ACS, a través de sus empresas ACS Infra (IRIDIUM) y FlatironDragados, en asociación con Kiewit Development Company y Meridiam, ha sido preseleccionado por el Departamento de Transporte de Carolina del Norte (NCDOT) para pasar a la siguiente fase del proceso de licitación del proyecto de carriles rápidos de la I-77 South en el condado de Mecklenburg.

El proyecto, valorado en aproximadamente 3.200 millones de dólares (STIP n.º I-5718), añadirá carriles rápidos gestionados a lo largo de 11 millas de la I-77, desde la frontera con Carolina del Sur hasta la I-277 (Belk Freeway)/N.C. 16 (Brookshire Freeway), lo que mejorará la fiabilidad de los desplazamientos, aumentará la conectividad regional y proporcionará un corredor de movilidad más resiliente para personas y mercancías.

El equipo preseleccionado, Carolina Connectors, reúne a líderes en infraestructura a nivel local, nacional y mundial con amplia experiencia en la ejecución de proyectos de transporte a gran escala a través de asociaciones público-privadas (P3). El promotor y equity sponsor liderado por ACS Infra incluye a los socios Meridiam y Kiewit. El diseño y la construcción estarán a cargo de FlatironDragados, con el apoyo de su oficina local en Carolina del Norte y Kiewit.

El equipo de diseño incluye a Kiewit Engineering como ingeniería de diseño principal, así como a Infrastructure Consulting & Engineering y Wetherill Engineering, ambas empresas con sede en Carolina del Sur y del Norte respectivamente, y Arcadis, lo que refuerza la experiencia regional del equipo, su profundidad técnica y su capacidad para ejecutar complejas infraestructuras de carriles gestionados y peajes.

El Grupo ACS y sus socios esperan colaborar con las comunidades locales y las partes interesadas para identificar soluciones innovadoras que respondan a las preocupaciones de la comunidad y, al mismo tiempo, impulsen mejoras críticas en el transporte de la región.

La I-77 es uno de los corredores norte-sur más transitados del sureste de Estados Unidos, ya que proporciona acceso directo a la zona residencial de Charlotte y sirve como ruta vital para el transporte de mercancías y de pasajeros a través del centro y el oeste de Carolina del Norte. En la actualidad, los tiempos de viaje a lo largo de este corredor de 11 millas pueden alcanzar casi una hora.

El proyecto propuesto tiene como objetivo mejorar la congestión y ofrecer una opción de tiempo de viaje fiable mediante la adición de dos carriles rápidos en cada sentido (con arcenes), junto con mejoras en los enlaces y nuevas conexiones directas. Se espera que estas mejoras contribuyan a que los desplazamientos sean más seguros y predecibles para los conductores, los servicios de transporte público y los vehículos de alta ocupación.

CIMIC elegida por Sydney Water

CIMIC Group, a través de CPB Contractors, también ha sido seleccionada por Sydney Water para ejecutar el proyecto de mejora de la planta de filtración de agua (WFP) de Orchard Hills.

La iniciativa mejorará la fiabilidad y la resiliencia del suministro de agua potable para aproximadamente 260.000 clientes y respaldará el desarrollo futuro de las regiones de Blue Mountains y Penrith. CPB Contractors colaborará con sus socios tecnológicos y de diseño Veolia, BG&E, CWT, Atlas, CNFiTech y la empresa EIC Activities, del grupo CIMIC, para diseñar y construir una nueva instalación de pretratamiento en la planta de filtración de agua de Orchard Hills.

El proyecto reportará aproximadamente 150 millones de dólares australianos para CPB Contractors.

Juan Santamaría, CEO del Grupo ACS y de HOCHTIEF y presidente ejecutivo de CIMIC Group, afirmó: «Esta mejora es fundamental para garantizar que Sydney Water siga suministrando agua potable segura y de alta calidad a una población en crecimiento.

Al integrar tecnología avanzada de pretratamiento y aprovechar la probada experiencia de CPB Contractors, estamos creando una instalación que funcionará de manera eficiente y fiable durante décadas en períodos en los que el agua se vea afectada por fenómenos extremos».

Craig Nuttall, Managing Director de CPB Contractors, declaró: «Con más de 100 proyectos hidráulicos en su haber, entre los que se incluyen importantes infraestructuras de tratamiento y distribución de agua y aguas residuales, CPB Contractors cuenta con una trayectoria probada que abarca décadas. En estrecha colaboración con nuestros socios especializados en diseño y tecnología, nos comprometemos a ofrecer soluciones innovadoras y rentables que refuercen la red de Sydney Water y garanticen un suministro de agua potable fiable y de alta calidad para la creciente comunidad de Orchard Hills».