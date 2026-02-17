La Diputación de Valencia pide a Puente que dimita por su gestión de las infraestructuras ferroviarias

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, el socialista Óscar Puente, está cada vez más cuestionado, incluso desde las Administraciones locales. Este martes, el Pleno de la Diputación de Valencia ha solicitado que Óscar Puente dimita, «por su responsabilidad política en la gestión de las infraestructuras ferroviarias y ante la gravedad de los hechos y las consecuencias humanas derivadas de las deficiencias existentes», tal como se pedía en la moción presentada por el Grupo Popular, que lidera el presidente de la institución, el popular Vicent Mompó.

Sólo el PSOE valenciano, que lidera a nivel de partido la también ministra, Diana Morant, se ha opuesto a esa moción, sin éxito. Y ello, porque la iniciativa ha sido aprobada con los votos a favor de PP y Vox. Pero, además, hasta Compromís, que se ha abstenido, al igual que ha hecho Ens Uneix (Nos Une) el partido del ex presidente de la institución, Jorge Rodríguez.

En concreto, la moción presentada al Pleno de la Diputación de Valencia por el PP solicitaba, además, instar al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que Óscar Puente dirige, a «asumir las responsabilidades políticas derivadas del deterioro de la red ferroviaria y de la falta de control y mantenimiento adecuados».

Pedía, también, instar al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) que realizara de modo inmediato una auditoría «extraordinaria, integral e independiente» sobre el estado real y la seguridad de las infraestructuras ferroviarias en la provincia de Valencia. Y reclamaba que esa audiotía incluya «como mínimo» vías, andenes, estaciones, sistemas de señalización, electrificación y demás elementos de seguridad. Y que los resultados de esa auditoría sean remitidos a la propia Diputación y a todas las administraciones locales de la provincia de Valencia.

Exigía, finalmente, la moción presentada por el PP, a ADIF, un plan de actuación «urgente» con calendario y dotación presupuestaria «concreta» para subsanar las deficiencias que la auditoría detecte, «priorizando aquellas que afecten directamente a la seguridad de las personas».

En el ámbito de la Comunidad Valenciana, hay que recordar que el pasado mes de enero, el Ayuntamiento de Elche también aprobó la reprobación de Óscar Puente. En aquel caso, por el accidente ferroviario de Adamuz, en Andalucía, que se ha saldóo con 45 fallecidos, y el Gelida, en Cataluña, donde un tren de cercanías descarriló, el maquinista falleció y hubo más de 20 heridos. Además, en el caso de Elche, el Pleno instó al presidente del Gobierno, el también socialista Pedro Sánchez, al «cese inmediato» de Óscar Puente «como responsable máximo de las infraestructuras ferroviarias» en España.