Elche reprueba a Puente por el accidente de Adamuz con 45 fallecidos y exige a Sánchez que lo eche

El Pleno del Ayuntamiento de Elche ha aprobado este lunes, con los votos del Grupo de Gobierno, que conforman PP y Vox, la reprobación del ministro de Transportes, el socialista Óscar Puente, por el accidente ferroviario de Adamuz, en Andalucía, que se ha saldado con 45 fallecidos, y el Gelida, en Cataluña, donde un tren de cercanías descarriló, el maquinista falleció y hubo más de 20 heridos. Además, el Pleno ha instado al presidente del Gobierno, el también socialista Pedro Sánchez, al «cese inmediato» de Óscar Puente «como responsable máximo de las infraestructuras ferroviarias» en España.

La moción que reclamaba la reprobación del ministro Óscar Puente y su destitución ha sido presentada por el Grupo Popular. Además, ha obtenido el apoyo de Vox. Los ediles socialistas han votado en contra. En tanto, que Compromís se ha abstenido.

Precisamente, el alcalde de Elche, el popular Pablo Ruz, fue el primero en dirigir una carta al primer edil de Adamuz, tanto de condolencia, como de apoyo y ofrecimiento de ayuda, tal como publicó en su día OKDIARIO. En la moción presentada al Pleno de este lunes, el Ayuntamiento de Elche vuelve a expresar pues sus condolencias por las tragedias ferroviarias de Adamuz y gelida. A la vez que traslada a las familias de las víctimas su «cariño y apoyo».

Una moción in vocce es la presentada de viva voz por un grupo político en el transcurso de una sesión plenaria. En el caso de Elche, en la citada moción se insta también al Gobierno de Pedro Sánchez a «incrementar de forma decidida» las inversiones dedicadas al mantenimiento de las infraestructuras ferroviarias.

Una cuestión nada casual, por cuanto en la Comunidad Valenciana sólo se ha ejecutado un 40% del plan de trenes de cercanías del Gobierno hasta este 2025. Y tal como manifestó el presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, este jueves en la Feria Internacional del Turismo (FITUR) y recogió entonces OKDIARIO, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha presentado un plan de cercanías hasta 2030 si haber ejecutado el que concluía en 2025.

Además, infraestructuras como el soterramiento de las vías en la localidad de Alfafar (Valencia), donde se han producido decenas de muertes, el proyecto que ha presentado el Gobierno no tiene que ver con la petición que realizó en su día la propia Generalitat.

En su moción, el Grupo Popular del Ayuntamiento de Elche destaca que el Ministerio de Transportes «aseguró» que la vía en que se produjo el descarrilamiento «había sido renovada», «y hemos sabido que en realidad el tramo de vía en que se produjo el descarrilamiento es una zona en la que se habían ensamblado materiales nuevos con elementos antiguos de 1989». Según la citada moción, el ministro Puente «no sólo ha demostrado una gestión negligente», sino que además le acusa de haber «proporcionado informaciones falsas».