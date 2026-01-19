La lección del alcalde del PP de Elche a la izquierda valenciana: ofrece su ayuda al del PSOE de Ademuz

El alcalde del PP en Elche, la tercera localidad de la Comunidad Valenciana, ubicada a 20 kilómetros de Alicante, ha dirigido una carta a su homólogo de Adamuz, la localidad cordobesa en la cuyo término se ha producido la tragedia ferroviaria con 39 víctimas mortales y cientos de heridos, el socialista Rafael Ángel Moreno Reyes, en la que no sólo manifiesta su pésame, se une al dolor y le ofrece su ánimo, sino que además, señala expresamente que: «Si consideras que desde Elche podemos ser útiles a Adamuz nos tienes a tu entera disposición». La carta del alcalde de Elche, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, supone, de facto, una completa lección a la izquierda valenciana sobre el saber estar en las horas posteriores a una tragedia de enorme magnitud. Sin buscar culpables y ofreciendo todo el apoyo, como requiere un situación de tran extrema gravedad.

Elche es la tercera ciudad de la Comunidad Valenciana. Está ubicada a 20 kilómetros de Alicante, capital de la provincia y segunda localidad del territorio autonómico. Se trata de un tradicional feudo socialista, que ahora gobiernan en coalición PP y Vox. Su alcalde es Pablo Ruz.

En las horas más críticas de los días que siguieron a la DANA de Valencia, la izquierda valenciana transformó su inicial silencio y colaboración en una crítica frontal al Ejecutivo que entonces presidía Carlos Mazón. Este lunes, el alcalde del PP de Elche ha dirigido una carta al de Adamuz en la que revela encontrarse «impactado y con profundo dolor» por la tragedia.

En una emotiva carta, Pablo Ruz expresa al alcalde de Adamuz que: «Ante la desoladora situación y la dureza de la aflicción, permíteme reconocer la inmensa solidaridad que ha nacido entre los vecinos de Adamuz. La entrega generosa de su gente que, desde los primeros minutos del suceso, se ha volcado con los viajeros y heridos de los trenes, nos ha llenado a todo de orgullo infinito, entre ellos a los ilicitanos de los que te traslado nuestro abrazo y nuestro afecto».

Además, Pablo Ruz brinda la ayuda sincera de su ayuntamiento a Adamuz: «Si consideras que desde Elche podemos ser útiles a Adamuz nos tienes a tu entera disposición».

Ruz afirma en un tono muy cariñoso: «Querido alcalde, no olvides que el tamaño y la grandeza de un municipio no está ni en la extensión de su territorio o en el número de sus habitantes, sino en como responde a las circunstancias que se presentan, y Adamuz ha demostrado ser un gran municipìo».